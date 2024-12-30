第4季爆紅台股榜成中小型股天下 神達、立碁奪冠亞軍

Yahoo奇摩股市30日公布五大財經榜單，包括第4季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」、「十大熱搜台股及ETF榜」、2024年度「十大熱門台股榜」、「五大熱門ETF榜」。綜觀第4季台股榜，由中小型股橫掃全榜，其中AI相關概念股更爆紅占榜逾半數；第4季ETF榜則受到中國大陸振興經濟政策影響，與大陸相關的ETF占榜三席，並由元大滬深300正2（00637L）拔得頭籌。

今年十大熱搜爆紅榜，受到台股市場波動影響，不僅曾衝上歷史新高，也曾面臨「史上最慘股災」話題不斷，其中表現強勁的電子代工龍頭鴻海（2317）拿下首位，而「新新併」熱議事件中的新光金（2888）亦入榜。

另外，在年度熱門台股榜單方面，2024台股大盤延續先前漲勢，半導體、AI和航運產業的龍頭股，仍是最受市場關注的標的，冠軍更連續三年由台積電（2330）奪下；而年度ETF榜高股息的趨勢，則由持續受到青睞的高股息ETF全面霸榜！

第4季「十大爆紅台股榜」由中小型股橫掃榜單成唯一贏家。本季冠軍由神達（3706）搶下，因其與Intel、AMD合作開發產品的利多獲關注；LED封裝業者立碁（8111）在矽光子題材加持下，吸引投資人目光，拿下第二名。通訊廠友訊（2332）受惠於中國網通廠TP-Link資安危機的轉單效應成焦點，排名第六。生技廠順藥（6535）則因其研發的腦中風進入解盲階段成話題，排行第十。

此外，受到AI熱潮帶動，相關概念股也是第4季另一要角、占榜6席！電池大廠順達（3211）因未來機器人帶動鋰電池商機，引起投資人關注，排名第三。同樣是光通訊廠的眾達-KY（4977）、聯光通（4903）受益於AI運算帶動傳輸速度的高需求，分列第四、第八名；鴻海集團旗下的鴻準（2354），參與鴻海研發的AI伺服器液態冷卻機櫃獲關注，排行第五；同時，軟體代理廠零壹（3029）、電子零組件廠菱光（8249），也分別受AI影響，提高企業數位轉型需求、關注機器人研發議題入榜，分列第七、第九。

第4季「五大爆紅ETF」可說是瀰漫著一股「中國風」！受惠於大陸官方推出一籮筐經濟政策，元大滬深300正2（00637L）順勢奪下本季榜首，與此同時，中信中國高股息（00882）和富邦恒生國企正2（00665L）也分別拿下第三及第五名，即使這兩檔皆屬槓桿型ETF，仍不減投資人對其高度關注。

排行第二的是號稱「市值型ETF進化版」的國泰台灣領袖50（00922），其持有超過20%的金融股，更有超過30%為台積電，可以讓投資人完整掌握半導體和AI概念股長期趨勢，因此受到配息、成長潛力並重的投資人青睞；排行第四的則是永豐ESG低碳高息（00930），在碳費開徵之際，也吸引關注ESG議題的投資人留意。

2024無疑是股市風起雲湧的一年！綜觀整份榜單，仍是科技股的天下，今年的榜首由表現強勁的鴻海奪下，其一度狂飆到最高234.5元的股價震撼整個市場；甫在12月初召開法說會的大同（2371）則在重電事業方面頗有斬獲，手握150億元訂單金額更獲法人肯定，奪下亞軍。半導體產業方面，相較一路穩操勝券的護國神山台積電，第四名的聯發科（2454）藉著耕耘5G和AI領域異軍突起，市場對其晶片技術創新和強勁的營收保持高度關注；封測龍頭日月光投控（3711）則受惠於AI 晶片需求提升，今年業績一路長紅，日前更斥資30.2 億購買位於后里中科園區的廠房；其他上榜的科技股還有在11月營收暴漲的電子零件股神達、隨著全球倉儲機器人需求大增而股價起飛的廣運（6125），兩者分列第六、第十名。

金融股方面，將與台新金控（2887）合併的新光金是14家金控中唯一出現單月虧損者，加上「新新併」公平會確定將審查延長至明年1月底，各界持續關注其對台灣金融市場的影響，名列第八；航海王陽明海運（2609）則受益於紅海運輸問題懸而未決，明年美國線、歐洲線的長約價格看好，名列第九。ETF方面，復華台灣科技優息（00929）隨著科技股一路高歌猛進，以高股息代表之姿拿下第三；元大美債20年（00679B）則深受美國聯準會降息循環影響，使長天期美債格外引起市場關注。

2024年台股表現在全世界資本市場可謂名列前茅！綜觀「年度十大熱門台股」排行榜，由半導體、AI和航運產業的龍頭股成市場關注焦點。推動台股衝上歷史新高的功臣首推連莊榜首三年的台積電，由於研發、量產皆豐收，台積電股價今年幾乎翻倍，毫無疑問是投資者首重標的！另一晶圓代工大廠聯電（2303）也入榜、名列第五。電子代工龍頭鴻海近年在電動車、AI資料中心等重要業務有所斬獲，排名第二。面板大廠群創（3481）隨著虧損金額明顯收斂，董事長洪進揚強調將透過組織重整，以及與客戶深度合作，力求穩定獲利、擴大事業觸角，名列第十。

此外，台灣代工製造大廠「電子五哥」中，就有三家入席，包含排行第三的緯創（3231），其前3季獲利較去年同期增加近五成，隨著AI應用出籠，伺服器未來動能受矚目；排行第六的廣達（2382），創辦人林百里預估，未來3年將是科技業發展AI的「軍備競賽」；排行第八的英業達（2356），9月到11月營收接連創新高，顯示其在AI伺服器業務耕耘多年的成果。在航運股方面，陽明、長榮（2603）攻占第四和第七名，顯示出地緣政治衝突下貨櫃業龍頭的規模經濟優勢；第九名的長榮航（2618）則受益於電商、AI伺服器、半導體機台等包機需求持續強勁，加上海運塞港外溢效應受投資人歡迎。