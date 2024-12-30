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台股輪動 營建股成撐盤要角漲2.5％ 這兩檔衝漲停

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股30日盤中呈現震盪。聯合報系資料照
台股30日盤中呈現震盪。聯合報系資料照

台股30日盤中呈現震盪，早盤以23,274.26點開出，後續於平盤附近震盪，其中以類股來看跌大於漲，而營建股大漲逾2.5％，其中京城（2524）、愛山林（2540）盤中紛紛衝上漲停，而太設（2506）、國產（2504）、三地開發（1438）等也有不錯的表現。

自今年9月19日第七次調整房貸政策以來，房市交易量已明顯降溫，房價上漲的預期心理亦同步趨緩，且不動產相關貸款餘額年增率有所回降，因此，此次央行理監事會議暫不調整金融機構不動產貸款針對性審慎措施。

法人指出，整體而言，因央行先前大幅調整不動產貸款審慎措施、同步調升存準率，壓抑銀行貸放資金流向不動產市場，另有銀行法72-2條限制，台灣國銀房貸核貸速度較慢，皆限縮住宅房屋市場資金，進而影響住宅不動產市場投資、投機氣氛，使台灣不動產市場交易熱度明顯降溫，預期2025年交易量將轉為衰退趨勢。但在景氣未顯著衰退、股市位在相對高檔財富效果仍在、通膨預期心理下，房價將維持高檔盤整格局。

法人表示，不過考量營建產業暫無新的利空訊息，且先前營建類股受到第七次房貸政策大幅調整的負面衝擊，股價皆有所回檔，故建議可逐漸回歸基本面操作，開始分批布局2024年獲利明顯跳升、2025年具高殖利率題材。

央行 房貸

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