無人機概念股升空 雷虎漲停亞航勁揚逾8%

美股無人機概念股勁揚，也帶動台股相關族群起飛，雷虎今天漲停升空，亞航勁揚逾8%，漢翔上漲約3%，長榮航太漲逾2%。

經濟部9月宣布成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，推動無人機產業的全球化發展，漢翔董事長胡開宏擔任聯盟主席，攜手神耀科技、亞洲航空、雷虎科技、中光電智能機器人、經緯航太、長榮航太、佳世達集團等眾企業籌組無人機國家隊。

漢翔為台灣航太工業龍頭，在聯盟中擔綱要角，聚焦無人飛行系統的美國廠商AEVEX AEROSPACE，在今年6月就與漢翔簽署合作備忘錄（MOU），將在台灣建立無人機供應鏈基地，由漢翔帶領國內航太體系供應商，相互提供支援軟、硬體與後勤能量。

亞航具備無人機產製組裝能力，先前與碳基科技攜手搶攻國內軍用軍規市場，由亞航負責系統整合及設計、碳基負責機體製造。

長榮航太也積極拓展新興市場，如無人機業務，今年已交付一批艦載型監測無人機。