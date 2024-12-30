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永豐金併購京城銀 股價開高走低翻黑 京城銀漲幅也收斂

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
永豐金27日宣布，以現金與股份轉換，取得京城銀100%股權。記者楊筱筠／攝影
永豐金27日宣布，以現金與股份轉換，取得京城銀100%股權。記者楊筱筠／攝影

永豐金（2890）、京城銀（2809）上周五宣布聯姻，以每1股京城銀普通股換26.75元現金及1.15股永豐金普通股，京城銀將成為永豐金持股100%子公司；30日兩家公司雖都是上漲開出，但盤中永豐金翻黑，京城銀雖一度漲幅達7.16%，不過，盤中漲幅也出現收斂。

永豐金併購京城銀，永豐金將採取換股加上現金模式來合併，取得京城 100%股權；以27日永豐金收盤價23.6元、京城銀收盤價49.55元來計算，總價金599億元，溢價8.8%；雙方預定2025年3月3日召開股東臨時會通過合併案，預計2025年第4季完成合併，合併後一年內完成子銀行整併。

根據金管會資料，截至9月全體國銀資料計算，永豐銀與京城銀合併後的總資產金額增加至3.1兆元，排名將由第13名上升至第12名；中小企業放款排名將由第11名上升至第九名、民營銀行排第二；今年前9月累計稅前盈餘排名由第10名上升至第八名。從金控角度來看，前9月稅後純益排名將前進三名至第七名。

睽違10年再出現「金銀併」，兩家公司30日同樣都是上漲開出，永豐金以23.9元開高後一度拉升至24.1元， 但盤中翻黑，一度下滑至23.4元， 股價開高走低， 盤中跌幅0.42%。

京城銀早盤以52.5元開出，一度拉升至53.1元， 上漲7.16%，但隨後漲幅收斂，盤中漲幅2.32%， 守在50元之上。

京城銀 永豐金

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