金像電2025年營運續升溫 法人一致看好伺服板龍頭

金像電（2368）2025年營運可望持續升溫，法人一致看好，金像電受惠於AI帶動伺服器、網路需求增溫，隨著用板層數拉高加速產能消耗，身為伺服板龍頭可望持續受惠。

法人認為，由於伺服器高階與通用應用持續升溫，加上通用基板層數持續提升，金像電具一站式解決方案能力，加上2025年新產能陸續開出將持續貢獻營收。

法人也分析，隨著AI ASIC 伺服器需求長期不變趨勢下，伺服器用板面積穩步擴增，同時網通用板層數有穩定升級，皆同步加速高階產能需求，有利於金像電獲利與毛利率表現。

金像電受惠高階AI伺服器與通用伺服器需求同步成長，法人看好今年營收可望挑戰新高。金像電先前預告，持續因應AI伺服器與伺服器新平台復甦帶動的趨勢，確保生產品質與交期順暢。

金像電因台灣與大陸廠區皆滿載生產並積極擴充產能，先前已規劃今年下半年台灣廠區產能有望提升20%，陸續於第3季至第4季開出。