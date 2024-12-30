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封關前黃仁勳欽點股輪流漲 雷虎、邑錡、世紀漲停搶鏡

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
Nvidia執行長黃仁勳也看好2025年是邊緣運算年，圖為他近期拍影片介紹公司新電腦Jetson Orin Nano Super。（取材自YouTube）
Nvidia執行長黃仁勳也看好2025年是邊緣運算年，圖為他近期拍影片介紹公司新電腦Jetson Orin Nano Super。（取材自YouTube）

台股2024年封關只剩最後2個交易日，近期盤面上包括機器人無人機也成為資金追逐的標的，30日由雷虎（8033）、邑錡（7402）、世紀（5314）率先亮漲停領軍，世紀衝上726元， 創下歷史新高價，中光電（5371）、漢翔（2634）盤中也大漲，無人機族群領著軍工股高飛。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前與香港科技大學校董會主席沈向洋進行對談時，暢談AI變革與前景展望，且點名汽車、無人機及人形機器人這三種機器人有望實現大規模生產。

黃仁勳繼表示「AI本質上就是機器人」後，最新點名「三種機器人有望大規模生產」，並且首度將無人機列為「有望大規模生產的機器人」之一；另外，在無人機的題材上還有美中無人機大戰開打，將互相管制彼此無人機市場與系統，台廠無人機供應鏈有望受惠。

黃仁勳欽點的族群， 成為台股今年封關前的亮點， 機器人股再起攻勢，無人機股也帶著軍工股表態；雷虎以65元開高後衝上漲停69.6元鎖死，漲停及市價排隊買單超過9,300張；邑錡也是開高走高，以74.3元開出後衝上漲停80.5元鎖死，排隊買單超過3,500張。

世紀首批自主研發的MIT無人機正式進入量產，開啟台灣無人機產業進軍海外市場的新篇章，首批訂單將出貨至美國， 早盤以690元開出後衝上漲停726元鎖死，寫下歷史新高價。

挾著機器人及無人機雙商機的中光電早盤以88.8元開低後翻紅，一度拉升至97.9元， 盤中漲幅逾5%；漲幅逾5%的還有亞航（2630），精剛（1584）；另外，漢翔盤中漲幅逾2%。

機器人 無人機

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