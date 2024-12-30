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2024封關剩2個交易日 台股平盤附近震盪

中央社／ 台北30日電
2024年即將封關。中央社
2024年即將封關。中央社

2024年即將封關，台股僅剩2個交易日，早盤在平盤附近震盪，權王台積電盤中上漲5元，台股指數盤中由黑翻紅。由於2025年1月7日美國消費電子展（CES）將開跑，相關概念股上揚，部分機器人概念股表現強勁。

截至10時整，台股盤中指數為23287.76點，上漲12.08點，漲幅0.05%。

電子股盤中下跌0.03%、金融股上漲0.21%，代表中小型股票的櫃買指數下跌0.14%。

權值股方面，台積電盤中在平盤震盪，股價1090元，鴻海下跌1元至185.5元，聯發科下跌10元至1420元。

CES概念股中，和大上漲2.28%、可成和台達電皆上漲逾1%。

機器人概念股也表現不俗，中光電盤中漲幅近6%、氣立上漲逾3%、上銀上漲近3%。

萬寶投顧執行長王榮旭接受中央社記者訪問時表示，因接近2024年封關，後天1月1日休市，外資從上週耶誕節開始放假，台股成交量從上週耶誕節之後一路萎縮，量縮的情況下，指數沒太多上漲空間。

美股27日走跌，今天亞洲股市表現平淡，明天又是封關日，預估明天成交量會比今天更小，需等過完1月1日，大盤指數才有機會表現。

他表示，現在個股輪動速度快，資金在具有題材的個股輪動。明年1月7日美國將舉辦CES，可觀察機器人和無人機等題材是否延續，以及美國總統當選人川普上任後，對於美中科技戰是否有進一步新消息。

台股成交量 概念股

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