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服務彈性大提升 集保結算所法人對帳系統服務大躍進

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
服務彈性大提升，臺灣集中保管結算所法人對帳系統服務大躍進。(臺灣集中保管結算所/提供)
服務彈性大提升，臺灣集中保管結算所法人對帳系統服務大躍進。(臺灣集中保管結算所/提供)

外資對我國股市參與持續提高，持有台股市值已突破四成，有鑑於各外資證券商及保管機構已全面倚賴臺灣集中保管結算所法人對帳系統，為更進一步提升服務品質及升級自動化作業，集保結算所已規劃延長法人對帳系統的服務時段，由目前的上午7時至下午6時延長至凌晨12時，並於夜間延長時段全面採用STP直通式服務與自動化收檔模式，預計於2025農曆年後開紅盤日提供服務。

集保結算所總經理陳德鄉表示，法人對帳系統自2004年推出以來，服務處理量屢創新高，現每年約有600萬筆國內機構法人及外資交易透過該系統完成對帳，每日辦理券項預撥交割作業更達到99%，整體使用情形相當踴躍。適逢法人對帳系統上線20週年，透過夜間延長時段，協助業者在交易後精準快速完成對帳。

此外，2025年底前，法人對帳系統預計再增加提供不同時段分批自動化預撥作業，協助將延長時段的法人對帳確認交易分批次辦理自動化預撥。此項升級除更進一步提升市場的交易後對帳與自動化作業效率外，亦為市場基礎設施提升更大的擴充彈性，為因應國際趨勢所需之交割週期變革預為準備。

集保結算所35年來戮力為市場提供安全、效率及低成本的後台解決方案，配合友善外資政策及因應保管機構等業者需求，致力協助市場所需，經由優化法人對帳系統，以全面標準化、自動化流程，大幅降低外資證券商及保管機構因應時差所帶來的作業壓力。未來集保結算所將持續推動系統升級及數位轉型，促進臺灣資本市場長遠發展。

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