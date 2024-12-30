台積電開平盤 台股開跌1點

台股30日開盤指數為23,274.26點，下跌1.42點。台積電（2330）開平盤價1,090元。

群益投顧表示，成交量續縮，但指數連五漲持續墊高，均線架構緩步扭轉翻揚，預期本周外資買盤將陸續歸隊，啟動元月行情。盤面題材股輪動快速，繼續參考短線技術面變化換股因應。

操作題材可留意： 進入冬季疫情高峰，防疫概念題材發揮。進入冬季疫情高峰期，中國大陸傳出人類間質肺炎病毒疫情，台灣爆發今年首起醫院麻疹群聚，日本傳染性紅斑症及黴漿菌肺炎患者數雙創10年最高，洗手、戴口罩、接種疫苗、提升免疫力是預防不二法門，預期帶動相關防疫產品季節性需求增溫。

上周五（27日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,992.21點，下跌333.59點、跌幅0.77%；S&P 500指數下跌1.11%；那斯達克指數下跌1.49%；費半指數下跌1.01%。台積電ADR跌0.7%，較台北交易溢價21.3%。

蘋果、輝達（NVIDIA）、特斯拉等科技七雄股全都下挫。美國10年期公債殖利率收在4.619%，是5月下旬以來最高水準，公債殖利率升高往往會削弱持有高成長股票的吸引力。

三大法人上周五集中市場合計買超49.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超54.7億元，投信賣超17.9億元，自營商（自行買賣）賣超2億元，自營商（避險）買超14.7億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,582口至13,340口，其中，外資淨空單減少2,218口至36,465口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,935口至12,562口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,700點，週賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在22,200 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.91上升至1.02。VIX指數下降0.39至17。外資台指期買權淨金額-1.06億元 ; 賣權淨金額-0.15億元。整體選擇權籌碼面偏多。