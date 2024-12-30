封關倒數！台股今年看漲三成 12月、Q4收紅可期

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。（聯合報系資料照）
台股示意圖。（聯合報系資料照）

台股離2024年封關倒數兩天，大盤12月及第4季收紅可期，且今年來累計已漲29.8%，全年漲幅將挑戰三成水準，為金融海嘯大反彈後最大漲幅，將是股民豐收的一年。法人指出，台股目前在23,000點已有強勁支撐，若成交量能回升，有望繼續攻堅。

台股12月來及第4季來漲點各達1,013點、1,051點，漲幅分別為4.5%及4.7%，月線及季線均有望較11月、第3季由黑翻紅，樂觀情緒更可望延伸至明年元月，造就神龍擺尾的紅包行情。歷史經驗亦顯示，過去20年以來，台股在12月只有三年交出負報酬，是全年表現最強的一個月。

台股2024年可望創多紀錄 圖／經濟日報提供
台股2024年可望創多紀錄 圖／經濟日報提供

今年來台股已大漲29.8%，挑戰全年30%漲幅的機率大增，將是金融海嘯後跌深強彈78.3%以來最大單年漲幅；從點數來看，加權指數今年以來已大漲5,344點，有望刷新1989年上漲4,505點高懸35年的歷史紀錄，創下史上最大年度漲點紀錄。

台股今年可望亮麗封關，內資強勁買超力道功不可沒。統計至27日，投信今年來買超金額已達8,344億元，力抗外資賣超6,700億元，且已遠遠超過2022年投信買超2,841億元的歷史大量，再創新猷在望。投信已是連六年買超，今年更是受惠於ETF強勁吸金，特別是台股高股息ETF。

法人分析，歐美進入耶誕假期，外資買盤力道減弱，台股成交金額連五降，上周的日均成交量降到3,236億元，比前一周均量4,292億元大減24.6%，但量縮仍持續小漲，短中期均線走揚，23,000點形成支撐，維持短多格局。

美股四大指數上周五（27日）下跌0.7%至1.4%不等，其中費城半導體指數跌1%，可能干擾今（30）日開盤行情。不過，富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等認為，台積電ADR上周五雖跌0.7%，但與現貨間溢價仍有21%，依然享有溢價帶來的多頭行情。台積電（2330）今年來單是股價已大漲497元，漲幅高達83.8%，可望締造年度最大漲幅及漲點，市值也有望再創歷史新高。

台積電 台股

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