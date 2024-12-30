「押寶川普2.0」壽險愛台股 一個月大買795億

11月美國確定川普完全執政，市場押注2025年將走牛市，壽險業也趁當時台股走跌，逢低布局。據金管會統計，11月壽險業斥資795億元買股，是四年半來最大手筆加碼，一舉抵銷銀行與證券業減碼量，11月金融三業加碼657億元，終結連八賣。

壽險業11月大買股，使得前11月金融三業減碼台股金額降到4,278億元。若12月壽險業未大賣，2024全年金融三業賣股金額可望落在4,000億元左右。

金融三業11月底持股水位 圖／經濟日報提供

為何11月在銀行、證券業齊砍股聲浪中，壽險業反而砸重金買股？一家金控業者分析可能有兩大原因，首先是美國大選落幕，共和黨取得參眾兩院，川普完全執政降低不確定性，市場看好2025年股市走多頭。二、11月台股一度跌破半年線，壽險業逢低撿便宜，搶先布局。

銀行業的台股部位因多放在OCI（綜合損益）處分無助獲利，反到年底持有高部位會增加資本計提，吃掉資本適足率，減降部位有助維持適足率，估第4季銀行業仍較偏向站賣方。

11月台股大盤跌2.44%，銀行業台股投資扣除成本後，11月底帳上未實現利益略降到3,979億元；12月台股大反彈，金融三業同享資本利多，有助壽險業實現資本利得空間。

金管會公布2024年11月底金融三業國內外股票投資餘額3兆4,664億元（市價列帳），月增1.33%，遠高同期台股2.44%跌幅，顯示整體金融業站買方。

11月底壽險業持台股市值增加到1兆8,832億元，月增1.86%，遠高於台股同期跌2.44%。



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