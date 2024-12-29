就市論勢／台積供應鏈 有看頭

盤勢分析

美元指數是未來一個月行情發展關鍵，若美元指數自高檔回落，美國準總統川普明年元月20日上台前口頭壓抑，外資回補台股權值股啟動元月效應，台積電（2330）與AI股領軍指數衝高，挑戰24,416點高點。

但若美元指數續沿月線衝高，川普「MAGA（讓美國再次偉大）」政策造成全球資金拉高美元資產部位，外資調節台股並聚焦中、韓經濟衰退外溢效應，台股以題材股輪動為主。

2025年半導體景氣展望分歧，與AI相關的半導體業者持續擴大投資，惟傳統消費性電子半導體供過於求，美國將對大陸成熟製程展開301調查，台廠雖有轉單題材，但價格競爭仍激烈。

明年元月下旬變數多又休市，包括元月16日台積電法說會、元月20日川普上任、元月22日台股封關、元月29日聯準會不降息，使得上半月有機會提前啟動行情，基本面輝達與「反輝達聯盟」都需要台積電全力支援，台積電成為全球AI軍火庫，成長動能無虞，台積電董事長魏哲家更表態多功能機器人一定是未來方向。

投資建議

指數震盪盤堅、各題材輪動。AI族群輪動分歧，中小型題材股表現優於大型權值股，去年底散熱股領軍，今年AI機器人衝鋒，資金加碼方向才是行情所在。

台積電股價表現直接控制指數漲跌，由於指數又回到高檔區，合理預期台積電有機會上衝10%至15%，帶動指數挑戰新高。「拉積盤」威力不容小覷，必須多注意各成長題材／族群的指標股的表現。

短線操作標的包括台積電供應鏈、機器人供應鏈、網通商機、BBU、航空股等。