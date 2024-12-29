一周盤前股市解析／航空、餐飲、網通 聚光

台股上周五（27日）小漲28點、以23,275點作收。投顧法人表示，年底作帳行情進入倒數，加上元月登場的消費電子展（CES）、台積電法說及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳可能來台等題材，有利多方行情延續，但後續仍須觀察外資期貨空單變化。

台新投顧協理范婉瑜表示，受外資在耶誕節後至年底放長假影響，美國股市交投清淡，表現空間受限，台股也維持震盪走勢，有題材的族群輪漲，近期尤以機器人概念股、電池備援電力模組（BBU）概念股相對強勢。近日指數攻擊機會不高，操作可先留意轉強題材股，包括航空股、餐飲股、飯店股、機器人概念股、BBU概念股、製鞋業、網通股、鏡頭廠。

統一投顧協理陳晏平建議逢低分批布局，並汰弱留強，選股不選市，以AI概念股、機器人、PCB、消費電子新品、航空及觀光、汽車零組件、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。

第一金投顧協理黃奕銓指出，短線機器人概念股族群仍然是盤面焦點，並且外溢到機器人之眼的光學產業，加上大陸爆出產業削價競爭導致多家公司停止供應鏡頭，台灣鏡頭廠有望迎來轉單商機，多檔光學股恢復熱絡皆有所表現，而伺服器相關概念股亦有資金青睞。