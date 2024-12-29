壽險業11月反手大買台股近800億 海外債落袋為安大砍860億

今年以來大多被壽險業者視為「提款機」的台股，壽險業者11月方向轉變，改採「逢低回補」策略，根據金管會所公布的最新統計數據推算，壽險業者在11月大舉加碼台股795億，加碼手筆之大為今年以來少見。

壽險業在10月大賣台股353億之後，11月轉向加碼台股795億。相較於11月銀行和證券對於台股都站在賣方，壽險業大舉加碼台股更引起市場的矚目；金管會統計顯示，壽險業者的國外股票部位增加401億，若考量S&P500指數11月上漲5.73%，扣掉股票上漲的部分，推算加碼115億；若加計10月的240億，壽險業者已連續二個月買進海外股票等值台幣355億。

11月台幣匯率貶值1.33%，比10月1.2%貶值的幅度更大，也讓壽險業有更多財務投資規畫空間，不過，由於11月美債大漲，平均上漲1.99%，有別於10月平均約下跌4.54%，因此在美債的操作策略上，反而在11月走「落袋為安」的路線。

依金管會統計數據計算，壽險業對海外債券在11月大舉減碼860億，和10月大舉進場加碼約563億的路線截然不同，而且由於台幣匯率貶值，壽險業更直接把資金移往台幣資產部位加碼除了加碼台股795億之外，壽險業者在11月合計也加碼台債287億。

上述的數據主要依據壽險業者的債券部位，有88%是海外債，且壽險業者平均已把約9成的部位放在AC，非AC比重僅有10%等前提來計算。

而對於台債，壽險業者11月已是連續第2個月加碼，合計二個月來共加碼565億。統計顯示，壽險業者連續在8、9分別賣出台債636億、223億之後，10月回頭加碼台債約278億，11月則繼續加碼287億，相關數據主要依據國內外部位有12%是台債，十年期以上台灣公債價格在10月和11月分別下跌0.52%、0.5%等條件設算，公債價格續跌、匯率因素，均使壽險業者更有誘因逢低進場再加碼。

壽險業者加碼的台幣資產，除了台股、台債之外，還有債券ETF，統計顯示，11月的壽險國內債券ETF規模為1兆7572億，比起10月增加589億，占整體資金運用比重也增至5.3%。由於壽險業在11月積極投資台股、台債，和國內債券ETF，也使國內現金部位由10月的5323億，降至11月的4431億。