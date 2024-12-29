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券商跟進國銀棄股從債 11月對台股轉買為賣

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
券商跟進國銀，11月對台股轉買為賣，終結連二買。圖/本報資料照片
券商跟進國銀，11月對台股轉買為賣，終結連二買。圖/本報資料照片

金管會公布最新的金融三業股債投資統計，其中截至11月底，券商的國內股票部位以成本價認計共1415.24億，相較於10月底的1459.56億，共減碼44.32億元，這也是券商終結從9月起的台股「連二買」，11月轉買為賣。

另外，截至11月底，券商的海外債券和台債、海外股票部位，以成本價認計分別為2356.28億、1639.85億、36.4億，相較於10月的 2238.64億、1560.93億、37.6億，可說雙雙加碼國內外債券，另外則和台股一樣同步減碼海外股票，尤其是相較於10月減碼海外債券，11月券商回頭再加碼海外債券117.64億，另外台債也持續加碼78.92億。

券商在11月雙雙加碼海外債券和台債，顯示更加重視債券布局，包括11月的十年期台灣公債價格再跌0.5%，也促使券商繼續進場逢低補貨，也顯見券商在財務操作上越來越重視台債布局，美國殖利率曲線的陡峭化，也使券商自營部擴大對中長期債券的持有來強化固定息收的增加。

債券 股票

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