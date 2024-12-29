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國銀11月再大舉加碼海外債1370億 「連五賣」台股

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國銀11月再大舉加碼海外債1370億，「連五賣」台股。本報資料照片
國銀11月再大舉加碼海外債1370億，「連五賣」台股。本報資料照片

金管會公布最新的金融三業股債投資統計，其中國銀11月繼續大買海外債券1370億，連續10月、11月共加碼逾3千億之外，在台股持續站在賣方已經是連五賣，今年以來的台股投資淨減碼98億。

金管會統計，全體國銀在11月債券投資成本為9兆4480億、帳面價值為9兆3060億，分別較10月債券投資成本為9兆3110億，帳面價值為9兆1662億，由統計數據顯示，銀行在11月加碼債券1370億，未實現損失則從10月的1448億略減至1420億，合計10月、11月，國銀分別買進1370億、1636億美債為主的海外債券，已連續二個月共加碼3006億，合計今年以來截至11月底，淨加碼海外債券共8761億元，倘若12月再維持同樣的加碼力道，則今年淨加碼海外債券的總金額可望破兆元。

相較於國銀已連續第2個月回頭加碼海外債券，但是對台股在11月仍然繼續賣出。金管會最新的統計也顯示，若以成本價值計算，國銀截至11月底的台股投資成本為4508億元，和10月底的台股投資成本4602億，等於減碼約94億元，從今年7月至11月已是「連五賣」；國銀原本今年以來直至6月的台股淨加碼1185億部位，但從7月開始連續五個月分別減碼546億、403億、152億、88億、94億，今年以來已淨減碼台股98億。

據了解，10月促使國銀「股債不同調」有二大因素，一是美債殖利率的曲線持續陡峭化，也使得國銀積極進場布局中長期的債券，來賺取更大的固定息收，因此11月已連續第2個月加碼；但對於台股，則基於年底要檢視資本適足率的考量，加上川普的政策變數在11月也引發台股的震盪、影響國銀的信心，使得國銀在11月繼續的「棄股從債」，繼續賣股。

債券 台股

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