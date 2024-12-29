2024台股本周封關 法人看好明年指數上看2萬6800點

2024年台股本周封關，法人表示，由於台股獲利成長，被動投資湧入，2025年仍有機會創新高價。而人工智慧（AI）正在複製網路創新的發展道路，應用空間大，CSP業者繼續擴張投資，AI仍是2025年的投資主流。由於景氣循環的腳步，上半年把握獲利機會，下半年股價有調整空間，是重新布局的時機。2025年指數區間預估在本益比15倍到19倍之間，配合對企業獲利的預估，指數區間在2萬1000點至2萬6800點。

永豐投顧發表2025年台股展望指出，根據國發會的景氣對策信號燈，過去幾次景氣高峰都伴隨著股市的波動。台灣景氣自2024年4月出現黃紅燈，至2024年10月已持續7個月，參考過去經驗，景氣高原期可能持續約13個月，預計在2025年4月後結束。

此外，半導體產業的銷售額年增率也呈現周期性，預計2025年1月達到高峰。但從過去經驗來看，當年度銷售成長率不如前一年時，股價會率先調整。因此，建議在2025年第一季末和第二季分別針對整體股市和半導體類股進行逢高獲利操作。

而2024年台股表現差異巨大，AI相關類股表現突出，成為貫穿全年的題材。從分類指數看，電子股整體漲幅不錯，但漲勢集中在半導體和部分電子類股，例如鴻海和台積電。比較投資組合中是否包含AI的差異，結果顯示，投資AI相關產業（如先進製程和伺服器）的投資組合，回報明顯高於未包含AI的組合。由於AI可能模仿網路創新的歷程，因此， 2025年應持續關注AI相關投資機會， 儘管主流股可能波動較大，仍是趨勢所在。

預期2025年美國將降息，雖然降息幅度不大，但有助於刺激消費。在降息環境下，耐久財和民生消費類股可能會有較好的表現。高股息題材在2024年上半年流行，反映了投資人對長期收益的重視。而預期2024年台股企業獲利將接近高點，且2025年獲利可能更高，上市公司配發率有望上調，高股息可期。