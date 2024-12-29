日本企業公司治理改革再添明證

2024年來到尾聲，年底產業界的最重磅消息莫屬日本本田汽車與日產汽車進行合併談判，同屬日產聯盟成員的三菱汽車也可望納入合併計畫，預計明年六月正式簽署協議，若順利合併將成為全球第三大汽車製造商，本田也同步宣佈將實施規模達1.1兆日圓的庫藏股買回計畫，而自消息傳出以來三大車廠股價扶搖直上，其中日產汽車僅六個交易日漲幅即突破五成、三菱汽車漲幅近三成、本田汽車也漲逾一成，成為日本企業近年來積極進行公司治理改革、提升股東權益報酬率的又一明證。

富蘭克林證券投顧分析，受惠民間消費成長帶動，日本第三季GDP年化季增率達1.2%，雖較第二季的2.2%成長率放緩，但仍為連續兩個季度正成長，突顯在強勁內需的支撐下，日本經濟正在走強，經濟動能回升將進一步提振日本企業獲利前景，除此基本面改善優勢之外，日本企業持續釋放的「公司治理」改革紅利，應有助已連續兩年上漲的日本股市漲勢延續至2025年。依據彭博經濟研究預估，日本企業2024全年宣佈買回庫藏股規模有望達到13.1兆日圓，若能全部執行，預期宣佈此政策的108家公司的股東權益報酬率將上升64個基本點。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，日本企業股東權益報酬率的改善仍為進行式，企業治理改革已為日本企業追求的主流，我們持續發現許多公司正在退出非核心業務，轉而側重投資核心業務，解除交叉持股並追求創紀錄的買回庫藏股計畫，有關併購交易與產業整合的趨勢也仍持續，我們正見證日本企業的大幅改革。再者，日本股市為全球股市提供了優越的風險回報，日股評價水準仍屬於大幅折價狀況，並且仍然是一個遭到忽視的資產類別。最後，基於日本股市的報酬來源很大程度上是股東權益報酬率的結構性改善所挹注，這也為全球投資組合提供了獨特、有助分散風險的回報來源。

富蘭克林坦伯頓日本基金著重四大主題商機，短中長期績效優異

富蘭克林坦伯頓日本基金為一檔成長與價值兼具、採取由下而上選股策略的日本基金，基金採取企業主觀點的方式，對想要持有的公司進行全盤了解、積極主動與管理層接觸，以讓雙方可以實現雙贏局面，這令經理團隊對所持有的股票自然抱持高度信念。富蘭克林坦伯頓日本基金短中長期績效優異，目前配置著重於工業、金融、消費、科技通訊共四大主題商機，經理團隊透過這四大主題建構可望分享日本深具產業品牌競爭力優勢的投資組合。