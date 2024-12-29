快訊

MLB／連生小孩都有緣！大谷、賈吉第一胎同年報到 球迷：永遠的宿敵

有家族癌症病史，為什麼醫師不讓我自費檢查？跟1原因有關

2025年展望 法人：企業獲利成長有助台股表現

中央社／ 台北29日電
台股示意圖。（路透）
台股示意圖。（路透）

台股上週上漲765.43點，收在23275.68點，重新站回半年線和5日線等各期均線之上。法人表示，2024年即將封關，近期長假效應，應有助於舒緩外資部分調節賣壓，隨著時序將邁入2025年，企業獲利可望成長，有助台股表現。

安聯投信台股團隊表示，近期盤勢呈現類股快速輪動格局，因受到美股影響，盤面上除了人工智慧（AI）族群有所表現，部分資金開始轉向特殊應用晶片（ASIC）概念股，硬體股轉向軟體股；部分資金也開始轉向部分具有成長價值的非科技族群。

安聯投信台股團隊指出，明年企業獲利可望有2位數成長率，台股基本面趨勢向上。此外，中國政府提振內需、刺激消費等政策，亦有助提振市場信心。

此外，近期長假效應，有助舒緩外資部分調節賣壓。安聯投信台股團隊預期，在利多支撐下，台股短期有望維持震盪向上走勢。

永豐證券投顧表示，由於美國聯邦準備理事會（FED）降息幅度有限，且持續縮減資產負債表，對股市激勵效果可能不大。

不過，企業獲利成長與股市表現呈正相關，永豐證券投顧預期，2025年台股企業獲利可望持續成長，將有助股市表現。

台股 外資

延伸閱讀

《2025投資大趨勢》蛇形刁手 從均線找AI股、金融股、多功能機器人股

「2025勝選股」八大投顧點將 廣達、華航等獲青睞

台股將封關今年漲勢風光 全年寫下五大亮點

台股五利多 封關行情唱多…再次來到前波高檔區附近

相關新聞

台股將封關今年漲勢風光 全年寫下五大亮點

台股2024年即將於本周二（31）日正式封關。截至上周五為止，總計今年來加權股價指數已大漲5,344點，創台股史上最大單...

台股明年「機會」與「風險」並存 指數最高喊28,000

台股今年強勢大漲、表現亮眼。展望2025年，富邦、台新、群益、凱基、中信、永豐、統一、元富等八大投顧認為，將是「機會」與...

「2025勝選股」八大投顧點將 廣達、華航等獲青睞

台股上周連五漲，站穩23,200點大關與所有均線，有望於31日亮麗封關。展望2025年，富邦、中信等八大投顧機構看好的明...

2025年展望 法人：企業獲利成長有助台股表現

台股上週上漲765.43點，收在23275.68點，重新站回半年線和5日線等各期均線之上。法人表示，2024年即將封關，...

本周台股／本周封關 台股沒外資干擾摜壓能挑戰2萬4？

外資放假，台股交投清淡，上周成交量萎縮，不過，少了外資賣壓，大盤改由內資主導，加權股價指數周K線翻紅，以2萬3275點作收，大漲765點，漲幅3.4％。本周因元旦放1天假，外資工作日只有2天，重新掌舵大盤時間有限，分析師表示，從外資期貨淨空單4萬口以下水準來看，並沒有很想摜壓台股，除非看到新台幣匯率出現異常。

台股五利多 封關行情唱多…再次來到前波高檔區附近

台股本周驚驚漲，再次來到前波高檔區附近。2024年封關進入最後兩個交易日，展望下周盤勢，法人表示，由於多空短兵相接，預期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。