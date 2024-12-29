2025年展望 法人：企業獲利成長有助台股表現
台股上週上漲765.43點，收在23275.68點，重新站回半年線和5日線等各期均線之上。法人表示，2024年即將封關，近期長假效應，應有助於舒緩外資部分調節賣壓，隨著時序將邁入2025年，企業獲利可望成長，有助台股表現。
安聯投信台股團隊表示，近期盤勢呈現類股快速輪動格局，因受到美股影響，盤面上除了人工智慧（AI）族群有所表現，部分資金開始轉向特殊應用晶片（ASIC）概念股，硬體股轉向軟體股；部分資金也開始轉向部分具有成長價值的非科技族群。
安聯投信台股團隊指出，明年企業獲利可望有2位數成長率，台股基本面趨勢向上。此外，中國政府提振內需、刺激消費等政策，亦有助提振市場信心。
此外，近期長假效應，有助舒緩外資部分調節賣壓。安聯投信台股團隊預期，在利多支撐下，台股短期有望維持震盪向上走勢。
永豐證券投顧表示，由於美國聯邦準備理事會（FED）降息幅度有限，且持續縮減資產負債表，對股市激勵效果可能不大。
不過，企業獲利成長與股市表現呈正相關，永豐證券投顧預期，2025年台股企業獲利可望持續成長，將有助股市表現。
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