聽新聞
0:00 / 0:00

台股明年「機會」與「風險」並存 指數最高喊28,000

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股今年強勢大漲、表現亮眼。聯合報系資料照
台股今年強勢大漲、表現亮眼。聯合報系資料照

台股今年強勢大漲、表現亮眼。展望2025年，富邦、台新、群益、凱基、中信、永豐、統一、元富等八大投顧認為，將是「機會」與「風險」並存的一年，一致預測指數將再創歷史新高，最高將挑戰28,000點，AI股仍將獨領風騷。

展望2025年台股，八大投顧認為，多空焦點將圍繞在川普就任美國總統後的關稅等政策上。其中，統一將台股高點預測拉高至28,000點，中信也達27,500點，是本土法人圈目前最高的二家，其它機構普遍預估指數高點將在26,000~27,000點，意味這八家國內最具代表性的法人機構全數認為，2025年指數將再創歷史新高。

低點部分，八大投顧預測區間多在20,000~21,500點。觀察八大投顧預測全年指數高、低點震盪幅度也多在5,000~7,000點，區間雖高於過去25年台股震盪的3,042點平均值，但以2020年以來數值觀察，符合近年行情慣性，但也顯示台股2025年將是「機會」與「風險」並存、震盪可能加劇的一年。

利多因素方面，八大投顧認為，上市櫃公司獲利成長，將是行情再創新高的推手。其中台灣50成分股有望成長15%~24%，帶動整體公司獲利由今年的4兆元進一步成長至4.4兆元。

目前ETF總規模成長至超過6兆元後，明年在主動式ETF有望於下半年進場下，規模將進一步攀升，台股鎖碼效應不可小覷。此外，聯準會上修美國明年GDP中值至2.1%，國內GDP在基期墊高中將呈季季高好表現。

台股 美國

延伸閱讀

冷到瘋！五月天開唱阿信「連連出錯」聊八大 全場驚呆

台積電（2330）像胖虎！他飆罵「台股不公平」 網勸：打不贏就加入

台股外資連四買

年底作帳行情持續發酵 台股上漲55點台積電開平盤

相關新聞

台股將封關今年漲勢風光 全年寫下五大亮點

台股2024年即將於本周二（31）日正式封關。截至上周五為止，總計今年來加權股價指數已大漲5,344點，創台股史上最大單...

台股明年「機會」與「風險」並存 指數最高喊28,000

台股今年強勢大漲、表現亮眼。展望2025年，富邦、台新、群益、凱基、中信、永豐、統一、元富等八大投顧認為，將是「機會」與...

「2025勝選股」八大投顧點將 廣達、華航等獲青睞

台股上周連五漲，站穩23,200點大關與所有均線，有望於31日亮麗封關。展望2025年，富邦、中信等八大投顧機構看好的明...

台股五利多 封關行情唱多…再次來到前波高檔區附近

台股本周驚驚漲，再次來到前波高檔區附近。2024年封關進入最後兩個交易日，展望下周盤勢，法人表示，由於多空短兵相接，預期...

台股指數連五揚 本月漲千點

外資放假去，雖然成交量能萎縮，不過由於法人買盤聚焦權值族群，在台積電驚驚漲帶動下，昨（27）日指數震盪盤堅，終場小漲28...

當沖降稅延長 三讀卡關

當沖降稅年底到期，不過，擬爭取延長至2027年底的《證交稅條例》修正，立法院院會昨（27）日尚未進行三讀，下周二（31日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。