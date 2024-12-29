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台股明年「機會」與「風險」並存 指數最高喊28,000
台股今年強勢大漲、表現亮眼。展望2025年，富邦、台新、群益、凱基、中信、永豐、統一、元富等八大投顧認為，將是「機會」與「風險」並存的一年，一致預測指數將再創歷史新高，最高將挑戰28,000點，AI股仍將獨領風騷。
展望2025年台股，八大投顧認為，多空焦點將圍繞在川普就任美國總統後的關稅等政策上。其中，統一將台股高點預測拉高至28,000點，中信也達27,500點，是本土法人圈目前最高的二家，其它機構普遍預估指數高點將在26,000~27,000點，意味這八家國內最具代表性的法人機構全數認為，2025年指數將再創歷史新高。
低點部分，八大投顧預測區間多在20,000~21,500點。觀察八大投顧預測全年指數高、低點震盪幅度也多在5,000~7,000點，區間雖高於過去25年台股震盪的3,042點平均值，但以2020年以來數值觀察，符合近年行情慣性，但也顯示台股2025年將是「機會」與「風險」並存、震盪可能加劇的一年。
利多因素方面，八大投顧認為，上市櫃公司獲利成長，將是行情再創新高的推手。其中台灣50成分股有望成長15%~24%，帶動整體公司獲利由今年的4兆元進一步成長至4.4兆元。
目前ETF總規模成長至超過6兆元後，明年在主動式ETF有望於下半年進場下，規模將進一步攀升，台股鎖碼效應不可小覷。此外，聯準會上修美國明年GDP中值至2.1%，國內GDP在基期墊高中將呈季季高好表現。
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