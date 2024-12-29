「2025勝選股」八大投顧點將 廣達、華航等獲青睞

台股上周連五漲，站穩23,200點大關與所有均線，有望於31日亮麗封關。展望2025年，富邦、中信等八大投顧機構看好的明星潛力股，且法人、大戶提前進場卡位的中信金（2891）、台積電（2330）、廣達（2382）、華航（2610）等16檔「2025年勝選股」，將扛起元月行情人氣大旗。

永豐、台新、富邦、中信、群益、凱基、統一、元富等八家國內大型投顧，近期陸續發表對台股2025年的看法及各產業報告，包括擔當多頭主流強攻的晶圓代工、AI伺服器、散熱、機器人、生技、PCB等焦點產業。彙總法人機構提出的明星股共達百餘檔，科技、金融、傳產各有偏好不同。

元富投顧總經理鄭文賢、統一投顧董事長黎方國指出，川普強勢重返白宮，預期2025年經濟與市場表現，一定會比2024年更充滿挑戰。

當中，「美國優先」將帶來新挑戰，伴隨聯準會明年可望持續降息2碼，可激勵消費電子等產業庫存調整告一段落、需求開始復甦，個股股價表現差異擴大，將吸引許多投信、自營、壽險、金融機構、外資等操盤人加速布局。因此在操作上，擁有產業利基且有法人資金進駐個股，將是力拚績效的重要關鍵。

八大投顧看好股 圖／經濟日報提供

根據統計，大戶、壽險、代操等法人在近期類股輪動快速、股價震盪壓回時，逢低積極進場卡位，三大法人近五日也買超逾3,000張的「2025年勝選股」，包括：中信金、台積電、華航、聯電、長榮航、國泰金、廣達、日月光投控、宏碁、聯鈞、華通、金像電、微星、上銀、台光電、台達電等16檔。

事實上，包括台積電、聯電、廣達、日月光投控、台光電、台達電等，均具有強烈AI色彩。繼2024年AI擔綱成為台股市場追捧主流後，預期2025年仍將是市場交投主旋律，深獲法人買盤青睞。

其他相關個股，如華航、長榮航等受惠客運持續暢旺，貨運也在電商、AI等題材加持下，股價一路走揚，躍居市場亮點；中信金、國泰金等金控股，在獲利表現亮眼、明年殖利率可期等利多催化下，股價表現也相對強勢，成為買盤追捧亮點標的之一。

永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理呂仁傑表示，台股2025年有望繼續走多，主要原因包括企業獲利創新高、受惠AI需求強勁成長、資金結構改變（民間資金透過ETF湧入股市，改變過去外資主導漲跌格局），因此具業績成長利基且受法人抬愛個股，將是盤面焦點。