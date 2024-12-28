周線翻紅 台股高檔量縮震盪
加權指數27日上漲28點，收在23,275點，成交量2,926億元。籌碼面部分，三大法人買超49.9億元，其中外資期貨淨空單減少2,218口至36,465口，現貨買超54.7億元，投信賣超17.9億元，自營商買超12.7億元。上周加權指數上漲765點，漲幅3.4%，周線翻紅。
永豐期貨指出，台股方面27日開盤較為震盪，量能仍在放假狀態較為萎縮，故在指數上也並未有太明顯的上攻，題材方面市場較為關注的機器人相關類股機械與光學族群呈現修正弱勢狀態，強勢股方面中國傳出新的呼吸道傳染病導致康那香（9919）等防疫類股攻上漲停。另外因併購題材火熱的PCB族群表現也相當強勢，後續可留意疫情是否有擴散甚至變嚴重的現象，而台股方面指數表現平平且仍在區間高位震盪，整體仍以中性看待。
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