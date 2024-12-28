當沖降稅延長 三讀卡關

當沖降稅年底到期，不過，擬爭取延長至2027年底的《證交稅條例》修正，立法院院會昨（27）日尚未進行三讀，下周二（31日）院會再戰。行政院長卓榮泰昨日表示，好的政策立法院應該要全力支持，期待有好的結果。

針對當沖降稅昨日未能順利三讀通過，財政部表示，希望立法院在12月31日審查完竣、三讀通過，如果能在31日三讀，財政部會努力縮短行政程序，避免空窗期。

財政部指出，當沖降稅若來不及在31日三讀，後續因應措施相當複雜，除將涉及券商相關程式調整及徵退程序，也恐因不確定可否通過影響市場成交量，希望立法院儘速審議通過此案。

當沖降稅三讀希望再度落空，卓榮泰昨日視察高雄亞洲新灣區後受訪表示，台灣的產業需要大家一起合作跟努力，政府跟產業界已經達成了相當好的共識，既然是好的政策，立法院應該要全力支持，「立院還在努力當中，我期待有好的結果」。

近日立法院因處理財劃法、憲訴法等法案，朝野對立氛圍濃厚，導致證交稅條例修法一再被擱置。