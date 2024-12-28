當沖降稅延長 三讀卡關
當沖降稅年底到期，不過，擬爭取延長至2027年底的《證交稅條例》修正，立法院院會昨（27）日尚未進行三讀，下周二（31日）院會再戰。行政院長卓榮泰昨日表示，好的政策立法院應該要全力支持，期待有好的結果。
針對當沖降稅昨日未能順利三讀通過，財政部表示，希望立法院在12月31日審查完竣、三讀通過，如果能在31日三讀，財政部會努力縮短行政程序，避免空窗期。
財政部指出，當沖降稅若來不及在31日三讀，後續因應措施相當複雜，除將涉及券商相關程式調整及徵退程序，也恐因不確定可否通過影響市場成交量，希望立法院儘速審議通過此案。
當沖降稅三讀希望再度落空，卓榮泰昨日視察高雄亞洲新灣區後受訪表示，台灣的產業需要大家一起合作跟努力，政府跟產業界已經達成了相當好的共識，既然是好的政策，立法院應該要全力支持，「立院還在努力當中，我期待有好的結果」。
近日立法院因處理財劃法、憲訴法等法案，朝野對立氛圍濃厚，導致證交稅條例修法一再被擱置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言