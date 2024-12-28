快訊

新北9.9度低溫！ 強烈冷氣團愈晚愈冷 合歡山、玉山可望降雪

當沖降稅延長 三讀卡關

經濟日報／ 記者余弦妙賴昭穎／台北報導
當沖降稅未能順利三讀通過。聯合報系資料照
當沖降稅未能順利三讀通過。聯合報系資料照

當沖降稅年底到期，不過，擬爭取延長至2027年底的《證交稅條例》修正，立法院院會昨（27）日尚未進行三讀，下周二（31日）院會再戰。行政院長卓榮泰昨日表示，好的政策立法院應該要全力支持，期待有好的結果。

針對當沖降稅昨日未能順利三讀通過，財政部表示，希望立法院在12月31日審查完竣、三讀通過，如果能在31日三讀，財政部會努力縮短行政程序，避免空窗期。

財政部指出，當沖降稅若來不及在31日三讀，後續因應措施相當複雜，除將涉及券商相關程式調整及徵退程序，也恐因不確定可否通過影響市場成交量，希望立法院儘速審議通過此案。

當沖降稅三讀希望再度落空，卓榮泰昨日視察高雄亞洲新灣區後受訪表示，台灣的產業需要大家一起合作跟努力，政府跟產業界已經達成了相當好的共識，既然是好的政策，立法院應該要全力支持，「立院還在努力當中，我期待有好的結果」。

近日立法院因處理財劃法、憲訴法等法案，朝野對立氛圍濃厚，導致證交稅條例修法一再被擱置。

立法院 財政部

延伸閱讀

財劃法衝擊大 卓揆盼導回正軌：加強地方溝通共推修法

朝野籲國土法延期、內政部稱非最佳解 卓揆四字回應　

當沖降稅今拚三讀 卓榮泰盼立院支持：期待有好的結果

卓揆「力挽狂瀾」擬對3法提覆議 游淑慧「4問」行政院

相關新聞

台股五利多 封關行情唱多…再次來到前波高檔區附近

台股本周驚驚漲，再次來到前波高檔區附近。2024年封關進入最後兩個交易日，展望下周盤勢，法人表示，由於多空短兵相接，預期...

指數連五揚 本月漲千點

外資放假去，雖然成交量能萎縮，不過由於法人買盤聚焦權值族群，在台積電驚驚漲帶動下，昨（27）日指數震盪盤堅，終場小漲28...

台積電1月16日法說 聚焦四議題

台積電公布將在2025年1月16日舉行2024年第4季法人說明會，再度開放實體與線上同步。法人關注焦點，主要針對2025...

當沖降稅延長 三讀卡關

當沖降稅年底到期，不過，擬爭取延長至2027年底的《證交稅條例》修正，立法院院會昨（27）日尚未進行三讀，下周二（31日...

就市論勢／軍工、衛星、軟體 可留意

台股昨（27）日全場維持高檔震盪，終場漲28點收23,275點，成交量2,914億元；，周線大漲765點。針對近期盤勢，台股仍維持「價漲量縮」格局，在重要權值股支撐下，維持高檔震盪、類股輪動格局。

一周熱門零股／台積交投熱 重登榜首

外資進入年底長假少量操作模式，台股盤勢量縮震盪趨堅，零股投資人也在欠缺外資等觀察指標下，進入低量買賣狀態，其中權王台積電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。