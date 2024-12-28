台積電1月16日法說 聚焦四議題

台積電（2330）公布將在2025年1月16日舉行2024年第4季法人說明會，再度開放實體與線上同步。法人關注焦點，主要針對2025年資本支出是否如預期上看歷史新高的380億美元、2奈米量產進度以及半導體景氣展望、2025年首季營收是否可以逆勢季成長、海外布局進展等。

台積電表示，尚未公布2025年業績展望與資本支出規劃等資訊，相關財務資訊目前仍以今年10月法說會公布內容為主。

在備受矚目的資本支出方面，台積電資本支出歷史新高落在2022年的362.9億美元。但法人認為，台積電2025年同時建設海內外十個廠的產能擴充，加上持續加碼先進製程的研發，2025年資本支出不但可突破歷史數字，更可能較先前法人預估320至360億美元區間上移，法人預期台積電2025年資本支出可望達340億美元至380億美元區間，有機會再登歷史新高。

對2025年首季展望，法人預估，受惠於AI多元應用，帶動半導體先進製程需求以及地緣政治急單挹注，台積電2025年首季美元營收有機會挑戰季成長個位數或持平2024年第4季的歷史新高， 展現淡季不淡的營運表現。

海內外廠區規畫方面，近期業界已盛傳台積電2025年新建與持續建設的廠將高達十個，其中台灣在建與新建廠達七座，包括新竹與高雄各兩座2奈米廠，先進封裝則是群創舊廠改裝、中科持續擴產CoWoS以及嘉義先進封裝CoWoS與SOIC投資合計三個廠。在海外將是美日歐三區域同步推進。