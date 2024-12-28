指數連五揚 本月漲千點

外資放假去，雖然成交量能萎縮，不過由於法人買盤聚焦權值族群，在台積電（2330）驚驚漲帶動下，昨（27）日指數震盪盤堅，終場小漲28點收23,275點，指數連五揚；累計本周大漲765點，漲幅3.4%，本月來累計上漲1,013點，下周將收月線，有望完成黑翻紅。

耶誕節過後，昨日台股以小漲開盤，早盤一度下跌42點至最低23,204點，隨後在台積電穩盤與熱門族群簇擁下，指數由黑翻紅震盪向上，一度最高上漲88點至23,335點，儘管逼近12月5日前高，但由於量能不足，終場漲幅收斂。

台股昨日成交量能連五降，跌破3,000億元降至2,926.16億元，為10月1日2,863.64億元以來最低量。整體上市公司總市值提升至74.66兆元，較上周總市值72.22兆元增加2.43兆元，增幅為3.3%。

盤面個股及類股均漲少跌多，族群中以高通概念股、PCB、疫情相關等族群表現強勢；千金股普遍收漲，其中以健策上漲3.3%最強勢，檔數為16檔。

權值股部分，台積電盤中一度來到1,095元，頗有再次挑戰前高1,100元意圖，距前高僅一步之遙；華碩、元大金、智邦、世芯-KY漲幅也都在1%之上，成為穩盤要角。