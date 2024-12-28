台股五利多 封關行情唱多…再次來到前波高檔區附近

台股本周驚驚漲，再次來到前波高檔區附近。2024年封關進入最後兩個交易日，展望下周盤勢，法人表示，由於多空短兵相接，預期下周雙方將決戰，行情多空將出現新趨勢。由於目前偏多因素多於偏空因素，且下周外資長假後將陸續歸隊，不排除出現新一波多頭走勢。

封關倒數計時，富邦投顧董事長陳奕光指出，看好行情目前利多因素多於利空，神龍小擺尾封關行情可期，下周有機會躍過12月5日的高點23,387點，區間上看23,700點。

台股觀盤重點與下周展望

目前看來，盤面利多因素有五：第一，軋空行情，外資轉為回補台股，12月以來外資買超706.75億元，不排除外資長假歸隊後的買盤，將成為推升台股的關鍵動力；第二，內資持續偏多操作，今年以來大舉買超1.1兆元，其中投信今年來買超8,344.25億元、八大公股行庫買超2,670.9億元，籌碼面穩定，內資偏多操作趨勢不變。

第三，台積電ADR溢價收斂行情有望推動創新高，台積電ADR溢價幅度來到22%，高於過往的10%~15%，台積電（2330）距前高1,100元僅一步之遙；此外，美股反彈轉強，NASDAQ指數距離前高不到1%、費城半導體指數跌破年線兩天後就站回，目前已經重返所有均線之上，有機會帶動台股漲勢，川普就職行情可期。

第四，資金回流新興市場，美元有望止升回貶；第五，科技展連發，元月CES展、2月MWC展、3月GTC大會、5月國際電子展，題材股有望接連表態，助攻台股持續走多。

惟須留意的是中小型股表現及外資動向。首先，櫃買指數今年第四度跌破年線，過往平均二日會站回，但此次已經壓在年線下約二周時間，呈現疲弱走勢。

其次，外資12月雖然在現貨市場由空翻多，12月以來集中市場偏多，但於台指期部分仍呈現偏空，儘管昨（27）日外資淨空單減少2,218口，仍有高達36,465口淨空單，顯示避險心態仍相當濃厚。未來外資台指期未平倉淨空單部位的增減，將攸關行情表現甚巨。