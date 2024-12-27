就市論勢／軍工、衛星、軟體 可留意

經濟日報／ 周敬烈（安聯台灣科技基金經理人）

盤勢分析

台股昨（27）日全場維持高檔震盪，終場漲28點收23,275點，成交量2,914億元；，周線大漲765點。針對近期盤勢，台股仍維持「價漲量縮」格局，在重要權值股支撐下，維持高檔震盪、類股輪動格局。

長線AI趨勢仍是成長主軸，台股持續受惠AI結構性成長，但產業個股表現分歧。近期受到美股輝達（NVIDIA）等出貨不如預期等雜音干擾，部分資金轉向ASIC概念股，部分資金則從硬體概念股轉向軟體股。

投資建議

利多支撐近期台股走勢。首先，今明兩年企業預估獲利仍有望維持二位數成長的態勢提振，預料台股基本面持續往上；其次，長假效應有助外資舒緩部分調節賣壓；第三，中國大陸政府提振內需、刺激消費等政策，亦有利挹注短期市場信心。

另一方面，下任美國總統川普政府主張課徵高關稅，將造成物價再次上漲，不斷變化的前景和風險平衡勢將影響美聯準會未來利率政策，決策難度升高，中期趨勢仍待觀察，市場未來幾個月將依經濟數據及聯準會動作反覆震盪調整。

就題材面看，受惠AI熱潮，市場對算力需求不斷提升，但輝達最新AI晶片量產進度不如預期，致使近期部分資金轉向非輝達、ASIC與其他科技股；美國下屆新總統川普即將上任，相關政策概念股如軍工、衛星等則受到市場關注。

就布局方向，市場對AI供應鏈已有高度預期，明辨個別公司在供應鏈角色及競爭力，扮演關鍵角色。建議持續聚焦具長期成長趨勢，以及關注公司競爭利基及產業供需狀況，同時留意評價面及未來展望。

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