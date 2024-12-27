ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 放閃

台股本周受惠美費城半導體指數表現強勁，帶動外資買盤回補，大盤指數反彈重新站回所有均線及23,000點等多道關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦蘋果正二N（02001L）單周上漲6.6%，拔得頭籌。

美國個人消費支出（PCE）物價指數低於預期，加上美聯準會（Fed）官員評論偏向鴿派，緩解市場對利率走向的擔憂，美股上演耶誕行情，費半指數相對強勁，台股雨露均霑，統計集中市場單周漲765點或3.4%，櫃買市場周線漲3.71點或1.46%，兩市同步終止連二黑。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周因權王台積電扮演撐盤要角，僅有一檔績效表現優於兩市大盤，以富邦蘋果正二N單周漲幅6.6%居冠，排名第二、三位分別為元大加權N、統一智慧電動車N，各上漲3.31%、3.04%。

本周績效前段班以市值型、蘋果概念等特色為主，富邦特選蘋果N、統一特選台灣5GN、元大上櫃ESG龍頭N、元大台股領航N、元大上櫃ESG高息N、策元大加權策略N、元大IC設計N等，本周漲幅在2.12%至2.65%不等。