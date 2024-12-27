興櫃一周回顧／高明鐵大漲96% 稱冠

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，346檔興櫃個股表現轉為漲多跌少，平均本周漲幅2.2%，本周表現最強由軸承及滑軌廠高明鐵（4573）奪下，以單周漲96.8%近乎翻倍之姿登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（27）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額135.56億元、成交2.06億股、成交14.58萬筆，三項數據均高於前一周，進入2024年尾聲，內資當道下小型股當家，漲幅超過一成檔數再由前一周的17檔大幅增加至26檔。

本周漲幅前十強在19.9%至96.8%間，以產業分布觀察，本周資金從電子產業中轉出，生技醫療股反應冬季防疫題材，在前十強中占四檔，其次為電子股三檔、其餘為電機機械、其他、綠能環保股各一檔。

軸承及滑軌廠高明鐵本周大漲96.8%，連續三周漲幅都超過一成；連接器廠紘通繼前一周大漲46.5%後，本周接力再漲64.8%；二極體股研晶單周漲幅也來到53.7%。

生技醫療相關的有漢達33.8%、安盛生32.7%、敏成健康28.1%、圓點奈米24.7%、普生19.9%。

此外本周興櫃漲幅前十強還有機器人概念股達明，也是連續兩周漲幅超過一成，本周漲幅達24.4%、太陽能概念股旭東環保22.8%。