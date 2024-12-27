一周熱門零股／台積交投熱 重登榜首

外資進入年底長假少量操作模式，台股盤勢量縮震盪趨堅，零股投資人也在欠缺外資等觀察指標下，進入低量買賣狀態，其中權王台積電（2330）在成交量能縮減幅度小於其它個股、ETF中，再次成為本周十大熱門零股榜首。

美股散戶與台股零股投資人動向也幾一致。根據研究機構數據，在2024年美股中，截至12月17日止，輝達散戶投資人淨買入金額達298億美元，較去年的114億美元大幅成長，為今年散戶資金流入最高股票，其次為SPDR，即追蹤S&P 500指數的ETF。

去年流入量最高的特斯拉今年淨買入金額為147億美元，較去年的480億美元大幅下滑，排名下滑至第三。第四和第五是QQQ（追蹤那斯達克100指數的ETF）、超微，都以業績成長股、ETF為主。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為台積電、鴻海、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、元大高股息、富邦台50、元大台灣50、群益ESG投等債20+、復華台灣科技優息、元大台灣高息低波，十檔標的交易量從490萬至206萬股，與上周相較，明顯降溫。

面對川普的減稅、關稅政策，美國通膨未來動向存在巨大不確定性，聯準會最新利率點陣圖顯示，2025年降息次數從四次下修至二次，市場持續消化此一利率政策轉變中，高股息等ETF仍是零股投資人的最愛，本周有八檔擠進十大熱門榜單。