超越2021年航海王熱潮！台股今年量價齊揚 成交量近百兆元創高

台股今年持續受惠人工智慧（AI）狂潮，呈現量價齊揚走勢，累計漲幅不但在全球主要股市居前段班，成交量亦表現亮眼。臺灣證券交易所統計，今年總成交量達99.2兆元，將超越2021年締造歷史新猷。

生成式AI橫空出世，帶動AI、高速運算（HPC）龐大商機，台灣擁有伺服器上中下游完整供應鏈，搭上本波多頭順風車，台股今年最高攻抵24,416點歷史新高，雖然歷經美國經濟衰退疑慮、日圓利差交易平倉潮、美國總統選舉等考驗，仍居23,000點以上。

台股距離國曆年封關僅剩兩個交易日，集中市場加權指數27日收在23,275點，周線漲765點或3.4%，12月以來漲1,103點或4.5%，第4季漲1,051點或4.7%，下半年來漲243點或1.0%，累計全年漲幅29.8%，蓄勢挑戰三成，在全球股市僅次美股那斯達克。

在成交量能方面，隨內外資法人、高頻交易、散戶等買盤積極參與，證交所表示，今年開盤以來240個交易日，集中市場總成交量為99.2兆元，日平均成交金額4,135.9億元，股票成交量周轉率124.95%，股票日平均成交量周轉率為0.52%。

台股於2021年「航海王」熱潮高峰時，長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）等貨櫃三雄每日在短線客積極進出下，曾創造當年95.5兆元高額成交量，較前一年成長幅度高達94.2%，今年大盤指數更上一層樓，帶動成交量進一步改寫歷史新高紀錄。