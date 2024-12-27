外資2025趨勢前瞻！CES展、台積電法說等「三箭齊發」助攻AI

隨時序已進入年底作帳行情倒數階段，明年元月將有國際消費電子展（CES）、台積電（2330）法說及龍頭大廠廣達（2382）、鴻海（2317）、緯創（3231）等尾牙行情等「三箭齊發」，有利多方行情上攻。統整12月以來各大外資報告，皆看好未來AI趨勢發展，尤其大摩、野村等，皆按讚台積電等相關科技股，牛市行情有望延續。

整體而言，綜合野村、大摩證券預期，AI強勁需求將延續至2025年上半年，特別是輝達（NVIDIA）Blackwell系統將繼續支持雲端服務支出，短期內GB200機架交付將成為AI上行周期的關鍵。

另外，根據雲端服務供應商（CSP）的計劃，隨著更多ASIC項目推出，雲端AI半導體市場將迎來顯著增長。根據樂觀情景假設，雲端AI半導體的整體潛在市場（TAM）預計在2025年將增長至2,350億美元；在全球3,000億美元的AI資本支出中，預計2,350億美元將來自雲端AI半導體的支出，因此成長關鍵也在於相關資本支出的持續性。

事實上，多家外資券商主要看好台積電等關鍵技術領導者，預計AI收入將強勁增長。此外，NVIDIA相關 AI 供應鏈廠商，如鴻海、廣達、台達電（2308）、欣興（3037）等憑藉Blackwell平台優勢，明年首季中後期有望迎來顯著增長機會。

不過，野村提醒，待GB200高峰交付後，相關資本支出能否延續至2027-2028年則保持存疑態度，主因尚無證據顯示前期投資帶來足夠商業回報。

值得注意的是，在護國神山台積電方面，大摩半導體產業分析師詹家鴻補充，隨著NVIDIA預計在2025年將使用更多台積電的先進晶圓，預計將從2024年的51億美元，增長至2025年的140億美元。

展望2025年，台積電將擴展CoWoS產能至每月80萬片（80kwpm），進一步增加NVIDIA GPU的出貨量，同時ASIC也將成為台積電營收的主要增長驅動力之一，長線前景可期。

綜合自12月以來，外資看台積電相關報告：大和資本日前將目標價從由1,170元上調至1,188元，維持「優於大盤」評級；大摩也將目標價則由1,330元上調到1,388元、維持「優於大盤」評等；野村則維持目標價1,400元、「買進」評級；麥格理維持目標價1,500元、「優於大盤」評級不變。