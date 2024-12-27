台股週漲765點 上市公司總市值回升到74.66兆
台股本週週線翻紅，終止連2黑，27日集中市場指數收在23275.68點，週漲765.43點或3.4%，根據證交所統計，全體上市公司總市值回升到新台幣74兆6632億元，較上週增加2兆4338億元。
產業別指數方面，本週以半導體類指數上漲4.90%漲幅最大，跌幅最大則是玻璃陶瓷類指數下跌2.73%。未含金融類指數上漲702.28點，漲幅約為3.58%；未含電子類指數上漲280.01點，漲幅約1.48%；未含金融電子類指數上漲172.76點，漲幅約1.22%。
本週全體上市股票成交金額為1兆5172億元，股票成交量週轉率為1.97%，成交金額前3名產業為半導體類成交金額4018.63億元，占全體上市股票交易金額26.49%；電子零組件類成交金額1632.38億元，占比10.76%；電腦及週邊設備類成交金額1420.79億元，占比9.36%。
累計今年初開盤迄今共240個交易日，集中市場總成交金額為99兆2623億元，市場日平均成交金額為4135.93億元，股票成交量週轉率124.95%，股票日平均成交量週轉率0.52%。
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