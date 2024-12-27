快訊

柯文哲保釋金哪來？黃國昌曝來源 喊「不是今天才開始做」

永豐金與京城銀傳將合併 今晚8點重訊記者會對外說明

楊文科天坑案涉貪 律師主張證據不合法惹怒法官當庭舌戰

台股週漲765點 上市公司總市值回升到74.66兆

中央社／ 台北27日電
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

台股本週週線翻紅，終止連2黑，27日集中市場指數收在23275.68點，週漲765.43點或3.4%，根據證交所統計，全體上市公司總市值回升到新台幣74兆6632億元，較上週增加2兆4338億元。

產業別指數方面，本週以半導體類指數上漲4.90%漲幅最大，跌幅最大則是玻璃陶瓷類指數下跌2.73%。未含金融類指數上漲702.28點，漲幅約為3.58%；未含電子類指數上漲280.01點，漲幅約1.48%；未含金融電子類指數上漲172.76點，漲幅約1.22%。

本週全體上市股票成交金額為1兆5172億元，股票成交量週轉率為1.97%，成交金額前3名產業為半導體類成交金額4018.63億元，占全體上市股票交易金額26.49%；電子零組件類成交金額1632.38億元，占比10.76%；電腦及週邊設備類成交金額1420.79億元，占比9.36%。

累計今年初開盤迄今共240個交易日，集中市場總成交金額為99兆2623億元，市場日平均成交金額為4135.93億元，股票成交量週轉率124.95%，股票日平均成交量週轉率0.52%。

半導體 股票

延伸閱讀

1月台股期指漲46點

台股上漲4點開23,251點 台積電下跌5元開1,080元

台積電（2330）像胖虎！他飆罵「台股不公平」 網勸：打不贏就加入

陸爆新疫情 防疫概念股熱…台股生技指數漲

相關新聞

台股量縮 上漲28點收23275點 台積電漲5元收1090元

台股27日震盪，早盤以23,251.28點開出，盤中最高一度達23,335.66點，終場收23,275.68點，上漲28...

台股週漲765點 上市公司總市值回升到74.66兆

台股本週週線翻紅，終止連2黑，27日集中市場指數收在23275.68點，週漲765.43點或3.4%，根據證交所統計，全...

當沖降稅延3年再等等 券商：擬好備案希望來得及

當沖交易證交稅減半優惠措施今年底屆期，但法案今天未審查，最快要等到31日才能完成三讀。由於三讀後仍須由總統公布實施才能生...

外資連5買加碼金融股台積電 投信賣超17億元

台股今天由權值股台積電穩盤，終場加權指數小漲28.74點，收在23275.68點。外資及陸資買超新台幣54.75億元，本...

新年抽新股！5檔明年1月準掛牌股 這檔有望落袋3.7萬元

台股封關倒數，今年來截至27日大盤指數上漲5,344點，漲幅29.8%，櫃買指數則是上漲22.09點，漲幅9.43%， ...

當沖降稅三讀不樂觀？卓揆：期待有好的結果

當沖降稅擬延長至2027年底，立法院原訂27日力拚三讀，爭取能不再被影響的狀況之下順利銜接。不料，今日原本排定按順序三讀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。