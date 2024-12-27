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當沖降稅延3年再等等 券商：擬好備案希望來得及

中央社／ 台北24日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

當沖交易證交稅減半優惠措施今年底屆期，但法案今天未審查，最快要等到31日才能完成三讀。由於三讀後仍須由總統公布實施才能生效，稅率銜接可能出現空窗期。券商表示，還是希望來得及，但也先擬好備案。

券商公會理事長暨元富證券董事長陳俊宏告訴中央社記者，今天下午一直緊盯立法院開會動態，希望當沖降稅延長法案能趕快通過，但看起來最快可能要等到下週二。他呼籲立法委員能體恤台灣經濟不容易，如果下週立院能夠順利通過，也希望能盡快由總統公告，避免稅率銜接出現空窗期。

陳俊宏表示，券商已先做好應變措施，如果延長法案來不及在今年底通過公告，當沖交易證交稅將從目前優惠的千分之1.5，回到原本的稅率千分之3，券商系統必須重新設定，大家已有所準備，但就擔心中間有想不到的細節沒顧到，可能出現錯帳，還是希望能夠來得及。

當沖降稅最早自2017年4月28日實施，從原本證交稅率千分之3減半至千分之1.5，為期1年；屆期後延長至2021年底，之後二度延長3年至2024年底，優惠即將在今年12月31日屆期。目前朝野立委已達成共識，同意再延3年，不過仍需等待立法院三讀通過。

證交稅

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