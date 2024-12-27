財政部盼當沖降稅延3年31日三讀 努力縮短程序避空窗
當沖降稅延長3年今天未能在立法院會三讀通過，財政部表示，希望立法院在12月31日審查完竣、三讀通過，如果能在31日三讀，財政部會努力縮短行政程序，避免空窗期。
財政部指出，當沖降稅延長3年若來不及在31日三讀，後續因應措施相當複雜，除將涉及券商相關程式調整及徵退程序，也恐因不確定可否通過影響市場成交量，希望立法院儘速審議通過此案。
立法院朝野黨團24日協商達成共識，今天的立法院院會將處理「證券交易稅條例」等4案，並完成三讀，不過，今天最終僅處理到「揭弊者保護法」一案三讀就休息。
現行當沖稅率減半，由千分之3降至千分之1.5，最早在106年4月28日實施，歷經二度延長，優惠將在今年12月31日屆期。立法院朝野黨團10日協商「證券交易稅條例」第2條之2、第12條修正草案，達成共識決定依行政院版本，將優惠措施延長至116年底。
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