新年抽新股！5檔明年1月準掛牌股 這檔有望落袋3.7萬元

台股封關倒數，今年來截至27日大盤指數上漲5,344點，漲幅29.8%，櫃買指數則是上漲22.09點，漲幅9.43%， 不少新掛牌股的中籤者通常都有新股紅包可以落袋，2025年將到來，1月中旬將有5檔新股上市櫃掛牌，以目前價格推算，富威電力（6994）中籤可望獲利3.7萬元，青松健康（6931）也有2.93萬元，報酬率都超過4成。

統計集中市場有金興精密（7732）、青松健康、富威電力已完成競價拍賣的競標，櫃買市場則有創泓科技（7714）及裕山（7715）也完成競價拍賣的競標，將陸續開標，這5檔都將在明年中旬掛牌，公開申購的抽籤作業也將在年後開紅盤時展開，有興趣的投資人可以試試抽新股紅包的手氣，以27日的興櫃價格來估算，富威電力及青松健康的報酬率都超過40%。

準上市的電機機械股金興精密，預計明年1月14日掛牌，競價拍賣投標已完成，預計12月30日開標，每股發行價格暫定40元，將在有年1月2~6日辦理公開申購，以27日興櫃價格49.1元計算，若是抽中可望獲利9,100元，報酬率22.75%。

生技股青松健康預計明年1月15日掛牌上市，競價拍賣投標已完成，預計12月31日開標，每股發行價格暫定67元， 將在明年1月3~7日辦理公開申購，以27日興櫃價格96.3元計算，若是抽中可望獲利29,300元，報酬率43.73%。

綠能環保股富威電力預計明年1月15日掛牌上市，競價拍賣投標已完成，預計12月31日開標，每股發行價格暫定81元， 將在明年1月3~7日辦理公開申購，以27日興櫃價格118元計算，若是抽中可望獲利37,000元，報酬率45.67%。

數位雲端股創泓科技預計明年1月15日掛牌上櫃，競價拍賣投標已完成，預計12月31日開標，每股發行價格暫定87元， 將在明年1月3~7日辦理公開申購，以27日興櫃價格103元計算，若是抽中可望獲利16,000元，報酬率18.39%。

綠能環保股裕山預計明年1月15日掛牌上櫃，競價拍賣投標已完成，預計12月31日開標，每股發行價格暫定39.6元， 將在明年1月3~7日辦理公開申購，以27日興櫃價格54元計算，若是抽中可望獲利14,400元，報酬率36.36%。