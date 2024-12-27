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證交所發送吉祥賀歲紅包袋 歡迎民眾索取

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所為迎接新年到來，製作融合企業識別形象及祥蛇元素的紅包袋與吉祥賀卡，已陸續配送至全台800多個證券商營業據點，歡迎民眾即日起，至證交所101大樓2樓服務櫃檯限量索取，每人可免費獲取款式別出心裁的紅包袋一個。

證交所本次推出2025年紅包袋採橫版樣式，袋面以局部上光手法，呈現證交所LOGO圖標，並採具時尚感方式排列成底紋，展現光澤和立體浮水印效果，顛覆視覺和觸感。

紅包袋中央以祥蛇結合無限雙圈，象徵「永續循環不息．開創無限未來」與證交所LOGO圖標的鑽石外型相結合，並燙上質感霧金，蘊含吉祥、富貴的新氣象，又不失簡約、大方及現代感。

紅包袋內的吉祥賀卡沿襲證交所特有的傳統，貼附一元硬幣，象徵一元復始，富貴圓滿，證交所秉持創新永續精神，攜手利害關係人，形塑新經濟產業聚落，引領實踐永續責任，深耕在地、鏈結國際，穩步厚植台灣資本市場競爭力，並搭配騰躍飛升的祥蛇，展現股市上騰之勢，藉以期許證交所在新的一年裡，引領臺灣資本市場持續飛躍奔騰。

紅包 證交所 資本市場

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