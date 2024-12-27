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當沖降稅三讀不樂觀？卓揆：期待有好的結果

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

當沖降稅擬延長至2027年底，立法院原訂27日力拚三讀，爭取能不再被影響的狀況之下順利銜接。不料，今日原本排定按順序三讀《揭弊者保護法》、《老人福利法》、《就業服務法》、《證交稅條例》（又稱當沖降稅）。不過當沖降稅今日三讀希望恐再度落空，主要是前面法案受到在野杯葛再度卡關。對此，行政院長卓榮泰接受媒體採訪時提到，當沖降稅對產業來說是好的政策，希望好的政策立法院應該要全力支持。

先前立法院已經召集朝野協商，會中朝野達共識，確定當沖降稅將再延長三年至2027年底。當時原本有望在20日就三讀通過，不過當時在野黨希望能先三讀財劃法、憲訴法以及選罷法，故當沖降稅草案只能延後，然然24日立法院長韓國瑜召開朝野協商後，決議將在今日一口氣通過揭弊者保護法、老人福利法、就業服務法、證交稅條例。

然在三讀揭弊者保護法時再度遇到難關，在野黨對於草案內容有所質疑，因此再度陷入僵局，截至下午16時仍持續在審查揭弊者保護法。由此看來如果今天要順利三讀當沖降稅恐怕不樂觀。

對此，卓榮泰接受媒體採訪時提到，台灣的產業需要大家一起合作跟努力，政府跟產業界已經達成了相當好的共識，當都希望當沖降稅政策，既然是好的政策，立法院應該要全力支持，「現在立院還在努力當中，我期待有好的結果」。

當沖降稅是將當沖交易適用的證交稅率，從原本千分之3減半至千分之1.5，最早自2017年4月28日實施，經過多次延長後，今年底將要屆期，朝野已有共識修法再延長三年。只是近日立法院因處理財劃法、憲訴法等法案，朝野對立氛圍濃厚，導致證交稅條例修法一再被擱置。

距離年底只剩不到一周，先前財政部、金管會已做好最壞打算，若真拖過年底，也備妥因應方案，確保投資人權益，只不過也恐將徒增行政成本，金管會也評估，若未能延續降稅政策，台股成交量、流動性將下降三成。

立法院 證交稅

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