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台股上漲28點 三大法人買超49億元
台股27日持續小漲震盪，收在23,275.68點，上漲28.74點，漲幅0.12%，成交量跌破3,000億元，僅2,858.01億元，三大法人買超49.89億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超54.75億元，投信賣超17.57億元，自營商買超（合計）12.71億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.03億元，自營商（避險）買超14.75億元。
台積電（2330）始終沒有突破1,100元，收在1,090元，漲幅0.46%，IP股今日表現較強，智原（3035）上漲逾5%，世芯-KY（3661）漲幅逾3%，創意（3443）漲幅逾2%。股王信驊（5274）今一度重挫，盤中力旺（3529）股價超車信驊，不過低接買盤湧現，終場收3,550元，漲幅逾1%。PCB相關族群走強，CCL大廠台光電（2383）再創新高，收630元；金像電（2368）上漲逾3%，收244.5元，精成科（6191）啟動庫藏股買回，股價跳空漲停。
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