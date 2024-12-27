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台股量縮 上漲28點收23275點 台積電漲5元收1090元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股27日震盪。聯合報系資料照
台股27日震盪。聯合報系資料照

台股27日震盪，早盤以23,251.28點開出，盤中最高一度達23,335.66點，終場收23,275.68點，上漲28.74點，漲幅0.12 %，成交量2,858億元。櫃買則收256.1點，下跌1.08點。台積電（2330）終場收1,090元，上漲5元。

盤面上以類股來看，半導體、電子零組件、資訊服務、運動休閒、網通、塑膠、紡織等表現強勢。而弱勢的類股則有鋼鐵、綠能環保、營建、航運、電子通路、電機機械、電器電纜等。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，台積電、佳能（2374）、世芯-KY（3661）、環宇-KY（4991）、聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）、金像電（2368）、信驊（5274）、台光電（2383）、亞泰（4974）、智邦（2345）、智原（3035）、訊芯-KY（6451）、聯發科（2454）、宇隆（2233）、中光電（5371）等。

而量大弱勢的則有，玉晶光（3406）、新盛力（4931）、順達（3211）、AES-KY（6781）、創惟（6104）、上銀（2049）、台灣精銳（4583）、華星光（4979）、興能高（6558）、鴻海（2317）、偉訓（3032）、大銀微系統（4576）、長榮（2603）、所羅門（2359）、陽明海運（2609）等。

群益投顧表示，指數高檔、交投清淡，理論上短期市場陷入多空環境，明顯衝突下的摸索盤整期機率偏高，美科技股在利率趨勢不利評價下大漲，交投清淡期資金作價積極。

另外，多空可能進一步接近攤牌下，從利潤/風險比角度出發，連結到明年初CES展、輝達黃仁勳將發表演說所連結的機器人念雖仍為關注主軸，但個股波段漲多下，任天堂Nintendo Switch 2將發布下，相關概念亦有機會分食題材聚焦。

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