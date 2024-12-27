下一個新冠疫情？陸新病毒感染增多 恆大、康那香漲停

中國疾控中心日前發布全國呼吸道傳染病監測情況，人類間質肺炎病毒（Human metapneumovirus，hMPV）感染逐漸增多，症狀與流感、新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥預防或治療，引發各界討論恐成下一個「新冠疫情」。27日防疫概念股恆大（1325）、康那香（9919）、熱映（3373）再攻漲停，優盛（4121）盤中漲幅逾9%，亞諾法（4133）、毛寶（1732）漲逾7%。

光明網報導，上海兒童醫學中心呼吸科副主任醫師袁姝華表示，hMPV感染主要表現為感冒，出現發熱、咳嗽、流鼻涕等症狀，嬰幼兒、老年人以及患有基礎性疾病和免疫力功能低下者容易誘發重症，資料顯示，兒童感染hMPV發展為肺炎後，發生重症的比例約為6%。

袁姝華表示，目前為止，對於hMPV的治療也是以對症治療為主，尚無專門針對該病毒的特異性抗病毒藥物和治療方法。

隨著疫情擴散讓防疫概念股充滿想像空間，恆大、康那香、熱映再攻漲停，優盛盤中漲幅逾9%，亞諾法、毛寶漲逾7%。

優盛主力產品包括血壓計、血氧濃度計、紅外線溫度計與血糖機，另外呼吸道系列有霧化器、抽痰機，針對重症照護也有氣墊床、抽痰機等多項產品。優盛也是佑全的大股東，藥妝通路包括佑全保健藥妝、健康人生藥局與札幌藥妝。