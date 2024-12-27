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台股上漲4點開23,251點 台積電下跌5元開1,080元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股26日開盤上漲4.34點。台積電開盤下跌5元。路透
台股26日開盤上漲4.34點。台積電開盤下跌5元。路透

台股26日開盤指數為23,251.28點，上漲4.34點。台積電（2330）開盤價為1,080元，下跌5元。

統一因外資放耶誕節及元旦等假期效應，台股成交量明顯萎縮，行情由內資主導，目前台股已站上所有均線之上，技術面仍由多方控盤。年底作帳行情進入倒數，加上元月登場的CES展、台積電法說及黃仁勳可能來台等題材，有利多方行情延續，惟後續仍須觀察外資期貨空單變化。

另外，操作上建議逢低分批佈局，並汰弱留強，選股不選市。選股方向上以AI概念股、機器人、PCB、消費電子新品、航空及觀光、汽車零組件、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。

永豐期貨表示，而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1314口至-14922口，其中外資淨空單增加1810口至-38683口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1188口至-14497口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24000點，週賣權最大OI落在22800點 ; 月買權最大OI落在25000點，月賣權最大OI落在22000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.96下降至0.91。VIX指數下降0.34至17.39。外資台指期買權淨金額-0.97億元 ; 賣權淨金額-0.05億元。整體選擇權籌碼面中性。

台積電 外資

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