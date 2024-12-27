快訊

台智光採購案涉施壓社會局 3連霸議員陳重文圖利罪判8年6月

車型命名展現中國製造 比亞迪王傳福與電動車的大時代

「168斷食」建議最多半年，減重效果最佳是這族群！2種情況的人不適合

耶誕假期效應台股量縮 投顧：類股輪動維持多方格局

中央社／ 台北27日電

美股交投清淡，科技股那斯達克指數下跌10.77點。投顧法人指出，因外資放耶誕節及元旦等假期效應，台股成交量萎縮，但在所有均線之上，技術面由多方掌控，預期年底前以類股輪動方式維持多方格局。

美股道瓊工業指數26日上漲28.77點或0.07%，以43325.80點作收，標準普爾500指數跌2.45點或0.04%，收6037.59點；那斯達克指數下跌10.77點或0.05%，收20020.36點，費城半導體指數小漲1.75點或0.03%，收5175.31點。

台股26日區間整理，高低點差距不到80點，終場收在23246.94點，上漲26.81點，成交金額下降至新台幣3013.93億元。外資買超30.88億元，連4買，三大法人合計買超51.56億元。

產業訊息方面，印刷電路板（PCB）廠精成科技宣布，擬以新台幣84億元收購日商PCB製造公司Lincstech的100%股權，未來精成科將可透過Lincstech拓展人工智慧（AI）伺服器、車電、半導體測試等產品線。

半導體製程設備零組件暨材料商意德士董事長闕聖哲26日表示，目前產能滿載，明年將透過部分產品外包方式因應，營收可望持續成長，2026年竹東2期新廠完工，營運將可進一步加速成長。

半導體 新台幣

延伸閱讀

台積電（2330）像胖虎！他飆罵「台股不公平」 網勸：打不贏就加入

台股外資連四買

84億…華新集團併日PCB廠 旗下精成科買Lincstech全數股權

台股連漲4天 法人樂觀看年底作帳及封關行情

相關新聞

台股上漲4點開23,251點 台積電下跌5元開1,080元

台股26日開盤指數為23,251.28點，上漲4.34點。台積電（2330）開盤價為1,080元，下跌5元。

陸爆新疫情 防疫概念股熱…台股生技指數漲

中國大陸疾控中心近日發布全國呼吸道傳染病監測情況，急性呼吸道傳染病呈現持續上升趨勢，其中人類間質肺炎病毒（hMPV）感染...

台股外資連四買

台股昨（26）日延續偏多狹幅震盪走勢，終場漲26點收23,246點，成交量縮至3,068億元，10月25日來新低。外資買...

「豆包」大模型 帶旺概念股

字節跳動躍居大陸生成式AI龍頭，不僅有望獲得蘋果青睞，在大陸資本市場也掀起字節跳動熱潮，相關概念股近期活蹦亂跳。

就市論勢／先進製程、封裝、散熱 亮點

美國聯準會12月雖如預期降息1碼，卻出乎意料釋出偏鷹訊息，指出目前已降息100個基點，貨幣政策對經濟緊縮效果已大幅緩和，後續降息將更為謹慎。不過，美國經濟持續往軟著陸發展，經濟基本面無虞，惟要密切留意川普上任後之貿易保護主義、地緣政治等風險。

AI題材受惠股 陣容擴大

大和資本證券指出，2025年AI上漲範圍擴大，除了AI高效能運算（HPC）領域持續擴張，漲勢落後的記憶體、汽車及工業相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。