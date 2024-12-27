耶誕假期效應台股量縮 投顧：類股輪動維持多方格局

美股交投清淡，科技股那斯達克指數下跌10.77點。投顧法人指出，因外資放耶誕節及元旦等假期效應，台股成交量萎縮，但在所有均線之上，技術面由多方掌控，預期年底前以類股輪動方式維持多方格局。

美股道瓊工業指數26日上漲28.77點或0.07%，以43325.80點作收，標準普爾500指數跌2.45點或0.04%，收6037.59點；那斯達克指數下跌10.77點或0.05%，收20020.36點，費城半導體指數小漲1.75點或0.03%，收5175.31點。

台股26日區間整理，高低點差距不到80點，終場收在23246.94點，上漲26.81點，成交金額下降至新台幣3013.93億元。外資買超30.88億元，連4買，三大法人合計買超51.56億元。

產業訊息方面，印刷電路板（PCB）廠精成科技宣布，擬以新台幣84億元收購日商PCB製造公司Lincstech的100%股權，未來精成科將可透過Lincstech拓展人工智慧（AI）伺服器、車電、半導體測試等產品線。

半導體製程設備零組件暨材料商意德士董事長闕聖哲26日表示，目前產能滿載，明年將透過部分產品外包方式因應，營收可望持續成長，2026年竹東2期新廠完工，營運將可進一步加速成長。