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台股外資連四買
台股昨（26）日延續偏多狹幅震盪走勢，終場漲26點收23,246點，成交量縮至3,068億元，10月25日來新低。外資買超34.5億元，連四買，累計12月以來回補653.5億元，扭轉上月的大砍2,729.4億元，有機會改寫今年單月第三高紀錄。
三大法人單日買超55.13億元，其中進入耶誕假期模式的外資，買進、賣出金額分別僅861億、826億元，買超34.5億元，主要敲進台積電（2330）、遠東新、聯發科、世芯-KY等標的，達11.9億至45.5億元間。外資在台指期留倉淨空單增加1,810口至38,683口。
外資今年下半年以來明顯偏空操作，雖12月面臨美聯準會（Fed）鷹派升息，但至今19個交易日，仍有近七成呈現買超，累計回補653.5億元，若接下來三個交易日買賣超動作不大，買超金額將為今年單月第三大，僅次於2月的1,161.9億、5月的817.9億元。
投信昨日小買1.5億元，終結連二賣；自營商買超18.9億元，連四買，尤其具短線轉折關鍵的自行買賣部位，亦連四日加碼，搭轎年終行情意味濃；八大公股行庫調節2.4億元，連四賣。
綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股雖然連日量價背離，但走勢尚稱穩健，機器人、光學、網通、電力備援模組（BBU）等盤面主流族群漲勢具延續力道。
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