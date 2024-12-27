陸爆新疫情 防疫概念股熱…台股生技指數漲

中國大陸疾控中心近日發布全國呼吸道傳染病監測情況，急性呼吸道傳染病呈現持續上升趨勢，其中人類間質肺炎病毒（hMPV）感染逐漸增多，兒童感染人數激增，症狀與流感、新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥預防或治療，引發各界討論恐成下一個「新冠疫情」。

光明網報導，上海兒童醫學中心呼吸科副主任醫師袁姝華表示，感染hMPV後，潛伏期三至六天。發病時症狀與流感相近，但hMPV感染主要表現為感冒，出現發熱、咳嗽、流鼻涕等症狀，流感病毒則會出現高熱和全身乏力等，嬰幼兒、老年人及患有基礎性疾病和免疫力功能低下者容易誘發重症，需特別留意。

大陸「新」疫情概況

在此議題發酵下，資金昨（26）日搶進生技股，瞄準檢測、醫材、疫苗股，激勵多檔個股股價攻頂，包括佑全（6929）、優盛、亞諾法、合世四檔個股以漲停收盤，興櫃檢測股普生收盤漲幅超過一成，台灣生技指數收盤上漲53.39點，漲幅1.42%，居各指數之冠，包括生技醫療類報酬指數、上市生醫指數、上櫃生醫指數收盤漲幅皆逾1%。

在防疫買盤延燒下，口罩股跟著受惠，康那香早盤即攻上漲停且一路鎖死，南六一度攻頂並以上漲7.6%作收。

值得注意的是，業界擔心，大陸當局若重啟封控，甚至可能爆發類似新冠疫情高峰期各大港口停擺，衝擊海運供應鏈，危及脆弱的海上運輸，推升運價再度大漲並加劇通膨問題。

法人表示，大陸人類間質肺炎病毒感染蔓延，暫無疫苗及治療藥，隨著疫情擴散讓防疫概念股充滿想像空間。包括生產溫度計、血氧機的醫材股，生產病毒檢測試劑的快篩股，以及提供防護的口罩股都是買盤青睞標的。

優盛主要橫跨醫材與連鎖藥妝業，在監控醫材方面，主力產品包括血壓計、血氧濃度計、紅外線溫度計與血糖機，呼吸道系列有霧化器、抽痰機，針對重症照護也有氣墊床、抽痰機等產品。優盛並為佑全大股東，藥妝通路包括佑全保健藥妝、健康人生藥局與札幌藥妝。

普生近兩年積極開發檢測設備相關產品，提供醫療、診所、實驗室等客群「設備+檢測試劑產品」銷售服務，尤其旗下GBC CL i120化學發光儀器（CLIA）已於第4季取得台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准，同步推進申請歐盟IVDR醫療器材認證，增添國內外業務接單契機，並有望隨設備銷售增加，創造穩健檢測試劑需求。