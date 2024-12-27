快訊

柯文哲獲3000萬交保 小草歡呼！黃國昌諷：阿伯不是鄭文燦，要等銀行開門籌錢

今愈晚愈濕冷！明起首波強烈冷氣團來襲 天氣晴冷探6度低溫

柯案5名在押被告全交保！羈押近4個月柯文哲3000萬交保限制住居

聽新聞
0:00 / 0:00

「豆包」大模型 帶旺概念股

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

字節跳動躍居大陸生成式AI龍頭，不僅有望獲得蘋果青睞，在大陸資本市場也掀起字節跳動熱潮，相關概念股近期活蹦亂跳。

字節跳動崛起的關鍵，在於其研發的「豆包」大模型快速竄升，躍居全球用戶數第二大的AI助理，僅次於OpenAI的ChatGPT，充足的算力資源、大打低價策略及砸錢投入廣告行銷等，均為催生豆包大模型快速崛起的主要因素。

從11月全球AI產品排行榜來看，豆包APP的MAU（月活躍用戶數量）達5,998萬，僅次OpenAI的ChatGPT，目前MAU更已突破7,000萬，且11月每日平均有80萬個新用戶下載豆包。

字節跳動旗下雲端平台火山引擎支援多雲架構，為豆包大模型啟動高效能的AI模型運算能力，提供強大的算力背景支撐。

有別於其他AI大模型，豆包採取價格戰策略，以遠低於同業的定價策略揮軍市場，可為企業帶來更低成本的AI解決方案，大幅降低進入門檻，也是一大優勢。

隨著火山引擎18日宣布豆包大模型全面升級，加上字節跳動傳獲蘋果洽談成為「登陸AI夥伴」，大陸字節跳動概念股廣受資本市場追捧，近十檔概念股隔日股價直奔漲停，字節跳動更因此發布風險警示。

AI 概念股 蘋果

延伸閱讀

五条君快做！《戀上換裝娃娃》喜多川海夢泳裝坐姿Figure彩色原型公開

聖誕悲劇…拐杖糖果塞肛門不算太瘋癲 照X光竟驚見巴斯光年

馬斯克衝人工智慧 輝達超微砸錢挺…台廠迎AI建置大潮

人形機器人商機熱...OpenAI有興趣

相關新聞

陸爆新疫情 防疫概念股熱…台股生技指數漲

中國大陸疾控中心近日發布全國呼吸道傳染病監測情況，急性呼吸道傳染病呈現持續上升趨勢，其中人類間質肺炎病毒（hMPV）感染...

台股外資連四買

台股昨（26）日延續偏多狹幅震盪走勢，終場漲26點收23,246點，成交量縮至3,068億元，10月25日來新低。外資買...

「豆包」大模型 帶旺概念股

字節跳動躍居大陸生成式AI龍頭，不僅有望獲得蘋果青睞，在大陸資本市場也掀起字節跳動熱潮，相關概念股近期活蹦亂跳。

AI題材受惠股 陣容擴大

大和資本證券指出，2025年AI上漲範圍擴大，除了AI高效能運算（HPC）領域持續擴張，漲勢落後的記憶體、汽車及工業相關...

緯創多元策略 外資喊買

多家外資看好緯創（3231），其多元策略持續在台灣、越南和墨西哥擴充伺服器和其他產品產能，有助降低潛在關稅風險，加上後續...

就市論勢／先進製程、封裝、散熱 亮點

美國聯準會12月雖如預期降息1碼，卻出乎意料釋出偏鷹訊息，指出目前已降息100個基點，貨幣政策對經濟緊縮效果已大幅緩和，後續降息將更為謹慎。不過，美國經濟持續往軟著陸發展，經濟基本面無虞，惟要密切留意川普上任後之貿易保護主義、地緣政治等風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。