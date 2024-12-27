「豆包」大模型 帶旺概念股

字節跳動躍居大陸生成式AI龍頭，不僅有望獲得蘋果青睞，在大陸資本市場也掀起字節跳動熱潮，相關概念股近期活蹦亂跳。

字節跳動崛起的關鍵，在於其研發的「豆包」大模型快速竄升，躍居全球用戶數第二大的AI助理，僅次於OpenAI的ChatGPT，充足的算力資源、大打低價策略及砸錢投入廣告行銷等，均為催生豆包大模型快速崛起的主要因素。

從11月全球AI產品排行榜來看，豆包APP的MAU（月活躍用戶數量）達5,998萬，僅次OpenAI的ChatGPT，目前MAU更已突破7,000萬，且11月每日平均有80萬個新用戶下載豆包。

字節跳動旗下雲端平台火山引擎支援多雲架構，為豆包大模型啟動高效能的AI模型運算能力，提供強大的算力背景支撐。

有別於其他AI大模型，豆包採取價格戰策略，以遠低於同業的定價策略揮軍市場，可為企業帶來更低成本的AI解決方案，大幅降低進入門檻，也是一大優勢。

隨著火山引擎18日宣布豆包大模型全面升級，加上字節跳動傳獲蘋果洽談成為「登陸AI夥伴」，大陸字節跳動概念股廣受資本市場追捧，近十檔概念股隔日股價直奔漲停，字節跳動更因此發布風險警示。