富邦臺灣加權反1 將進行反分割 明年2月19日為新受益憑證上市買賣日

臺灣證券交易所表示，富邦臺灣加權反1（00676R）因應反分割作業，將於明年2月6日進行信用交易最後回補，自2月12日至2月18日停止買賣，2月14日至2月18日停止受益人名簿記載變更，並將以2月19日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。

富邦臺灣加權反1已於11月21日受益人大會通過進行反分割，富邦投信在12月23日向證交所申請辦理反分割作業。

證交所指出，該基金受益憑證單位數反分割比率為0.16666667（反分割後受益權單位數:反分割前受益權單位數=1:6），即投資人原持有六個受益權單位，將於反分割後將換發為持有一個受益權單位。