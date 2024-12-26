證交所攜手財金公司 推行永續新金融

順應數位與永續國際趨勢，臺灣證券交易所26日與財金公司簽署「金融區塊鏈有價證券借貸銀行保證服務合作契約書」。這是證交所首次與財金公司合作，於金融區塊鏈平台推出有價證券借貸銀行保證數位化服務，系統平台將於12月30日上線。

證期局副局長黃厚銘致詞時肯定證交所與財金公司合作推動金融數位化的用心，並表示，後疫情時代金融機構運用新科技已是不可或缺的核心能力，而資安防制亦為各方努力的課題，區塊鏈除降低成本與增進作業效率，加密技術有助增進資安韌性，完善數位化與無紙化的目標。

證交所董事長林修銘表示，證交所的願景不僅是為企業創造經濟價值，更希望透過完備人工智慧、區塊鏈、雲端科技、大數據等四大金融科技應用範疇，向世界展現台灣資本市場的軟實力。

林修銘進一步說，「金融區塊鏈有價證券借貸銀行保證服務」是證交所利用新思維推行的一項創舉，在數位化服務流程中，證券商、銀行、財金公司與證券交易所的角色分工缺一不可，只有經過通力合作才可打破時間與地域的限制，完成四方共榮的目標與普惠金融的使命。

財金公司董事長林國良指出，「金融區塊鏈有價證券借貸銀行保證服務」為銀行、證券商與證交所間的借券銀行保證業務，建立起一座安全、數位化、高效率的橋樑，促進金融體系間的資訊交換與互聯互通，兼顧銀行與證券產業的多元化的發展。

這次是證交所首次推出結合區塊鏈的數位化服務，共匯集18家證券商與14家銀行參與，證交所希望號召證券市場的要角一同響應數位與永續的綠色金融，未來系統上線後，預計可達成三大效益。

第一，全流程無紙化，改善證券商需要親自派員赴證交所交付銀行保證正本等瑣碎流程，降低證券商時間與金錢負擔，且證券交易所僅需「一鍵」即可審核，有助提升工作效率。

第二，區塊鏈的加密特性提高資訊安全保障，減少紙本被竄改、遺失的風險，達到「時刻管理，高度保護，易於追溯」綜效。

第三，深化證券與銀行產業合作，一同完善永續經營的企業形象，同時蓄積革新能量，為跨業合作夥伴關係打下更堅實的基礎，創造多贏局面。