資本市場服務團攜手福邦證券 合推優質企業邁向資本市場

臺灣證券交易所及櫃買中心共同成立「資本市場服務團」，26日攜手福邦證券辦理「推動優質企業邁向資本市場」，透過建立共同推動平台，提供大、中、小型企業一站式全方位服務，充分發揮服務團協助企業邁入資本市場綜效，助力發行公司提升國際競爭力，朝向全球化發展。

證交所副總經理杜惠娟致詞表示，資本市場發展需要優質企業及良好資金動能，今年前11月全體上市公司累計營收年增12.22%，顯示營運穩健成長；外資市值占比超過四成，外資成交量亦達三成，顯示臺灣資本市場的活躍動能。

杜惠娟說，證交所致力於優化上市制度，透過一般板及創新板2.0的升級，協助優質企業邁入資本市場籌資，亦持續透過招商及引資，暢通與便利企業籌資管道，吸引資金進入資本市場。希望透過上市流程，以利企業的升級轉型、人才招募及提升知名度等，進一步提升公司價值。

21世紀為「新經濟」時代，產業升級與創新成為國力發展的重要元素，為吸引新經濟公司掛牌籌資，藉以帶動經濟發展，證交所2021年開設「臺灣創新板」，並將於2025年1月上旬實施四大制度優化措施，包括取消合格投資人限制、提升創新性審查嚴謹度、打造彈性友善籌資環境，以及強化投資人權益保障等。

證交所一直以來與新創業者站在同一陣線，鼓勵具創新性、未來發展性及國際競爭力之優質新創企業透過創新板籌集資金，逐步成長茁壯，帶動臺灣產業的創新動能，促進下一世代的產業轉型。

櫃買中心副總經理李淑暖指出，櫃買中心成立30周年以來，建構股債雙核心資本市場，在國際上都有亮眼的表現。以股票市場而言，設置上櫃、興櫃及創櫃板等多層次市場，協助不同規模公司邁入資本市場，亦被譽為「扶植中小企業最有經驗的交易所」。另於債券市場上則致力推動永續發展債券，協助資金投入公共建設。

近兩年申請上櫃公司其中不乏隱形冠軍，且產業類別多元，包含數位雲端、資訊安全及餐飲業等領域。企業透過上櫃流程，除有助於優化公司制度及內部控制，累積競爭優勢外，亦能彰顯企業價值，進一步提升公司知名度。

福邦證券董事長黃炳鈞董事長表示，臺灣資本市場是一多層次架構，提供大、中、小型企業多元籌資管道，上市與上櫃資本市場亦各有其特色，如創新板協助創新企業籌資，而櫃買中心則是推動中小企業邁入資本市場的推手。

福邦證券於優質企業上市過程扮演關鍵角色，藉由專業評估及建議，協助企業上市櫃流程之規劃，助力企業選擇最適宜的資本市場板塊。

本次座談會邀集近20家優質企業共同參與，匯聚多元產業元素，包含電機機械、長照產業、資訊服務及綠能環保等。會中先由資本市場服務團隊介紹臺灣資本市場現況與優勢及上市櫃流程與重點外，再由福邦證券投顧研究員袁希璿分享「2025年總體經濟展望」議題，現場亦提供申請上市櫃諮詢服務，與在場與會者充分交流互動，場面相當熱絡。