大和資本：AI漲勢擴大 記憶體、汽車及工業可望補漲

大和資本證券指出，2025年人工智慧（AI）上漲範圍擴大，除了AI高效能運算（HPC）領域持續擴張以外，漲勢落後的記憶體、汽車及工業相關族群可望跟上。在相關台股中，大和看好奇鋐（3017）、富世達（6805）、信邦（3023）、日月光投控（3711）等四檔。

大和資本預估，全球晶片營收（不包括記憶體）2025年可望成長13%，遠高於2024年的6%年成長率，主要受惠於AI漲勢從雲端擴大到邊緣，加上消費電子產品的非AI需求推動全面補庫存。

大和指出，雖然晶片周期在庫存例行調整了四季後如預期好轉，但如果扣除輝達（NVIDIA）的AI貢獻，庫存調整應該會延長到九季，形成二次探底。展望2025年，AI及非AI的不均衡漲勢有望重新調整，有助於維持整體晶片上漲的周期持續更久。

AI HPC營收已連續兩年打敗大和預期，大和預估2025年可望持續強勢。此外，三大類周期性族群（記憶體、汽車及工業）則可望回歸漲勢，尤其是汽車及工業相關。

大和指出，記憶體股在2024年表現超出預期，主要是受惠於AI推動，在基期墊高之後，到2025年仍可望溫和成長。至於汽車及工業族群，則經歷辛苦的庫存去化時期，且調整時間可能長達八、九季，到2025年下半年才可能迎頭趕上。

在汽車及工業相關台廠，大和資本看好四檔台股。其中，奇鋐及富世達為「買進」評等，目標價分別為888元、1,200元，信邦及日月光投控則為「優於大盤」，目標價分別為300元、180元。

奇鋐今年來股價表現優異，大和預期2025年仍將持續受惠於液冷散熱需求強勁。奇鋐提供完整的一站式散熱解決方案，有助於吸引客戶。奇鋐除了與客戶維持深厚的關係之外，還擁有優秀的執行及研發能力。